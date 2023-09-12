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    Выставка главного художника Военно-исторического музея артиллерии, посвящённая Александру Невскому. открылась в «Артмузе»

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    Вы увидите более пятидесяти живописных и графических работ Евгения Емельянова: образы князя и дружинников, этюды к полотну диорамы «Ледовое побоище», которое находится в музее на Чудском озере. Вход свободный.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Выставку «Воин и Святой. Александр Невский» можно рекомендовать ценителям академической реалистической живописи, исторических и батальных полотен. Евгений Емельянов родился в Чебоксарах, учился в Академии художеств, с 2005 года работает главным художником Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. С 2010 работал также над полотном для диорамы «Ледовое побоище» — проектом Российского военно-исторического общества в музее на Чудском озере. Темой Александра Невского художник занимается давно, в том числе он разработал эмблему празднования 800-летия князя.

    На выставке будут эффектные живописные работы, тщательно исполненные рисунки, изображения дружинников, самого Александра Невского, батальные сцены. Вы увидите пленных рыцарей в северных снегах, подробно написанные доспехи, динамичные композиции в духе традиционных художников-баталистов.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Выставка «Воин и Святой. Александр Невский» пройдёт в галерее «Ц» кластера «Артмуза» на Васильевском острове с 12 сентября по 12 ноября 2023.

    Вход свободный. 6+

    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

    Александр НевскийКуда сходить бесплатно
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