    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, ю-з

    765мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd98.2eur105.28

    В прокате комедия из Татарстана с Розой Хайруллиной

    254
    1 комментарий
    Фото: кадр из фильма
    ПоделитьсяПоделиться

    14 сентября стартует комедия Байбулата Батуллина «Бери да помни». В центре сюжета — шестилетний мальчик Ильхам, который проводит лето в деревне, но сильно скучает по родителям. Его дед Расим, желая развлечь внука, вспоминает про легендарную игру «Бери да помни», которая может таинственным образом исполнять желания. Несмотря на недовольство бабушки Суфии, игра начинает менять жизнь семьи, да и всей деревни.

    Бабушку Суфию сыграла актриса Роза Хайруллина («Ольга», «Псих», «Содержанки»), лауреат «Ники» и ММКФ. В главной роли выступил начинающий актер Юнус Таиров. Его дедушку Расима сыграл также дебютант Рабит Батулла — отец режиссёра. Все остальные роли также достались непрофессионалам — таков был замысел режиссера, чтобы добиться аутентичности и избавиться от штампов. Для самого Байбулата Батуллина это также дебют в полном метре. В сценарий попало множество историй из его детских отношений с родителями. А продюсер картины Владимир Пермяков сравнивает работу с такими теплыми советскими лентами, как, например, «Любовь и голуби».

    Премьера картины прошла на фестивале «Короче» в Калининграде. Фильм победил там в категории «Полнометражный дебют» и взял Гран-при фестиваля. По словам члена жюри актрисы Ирины Розановой, всё жюри было просто потрясено ролью Рабита Батуллы. А председатель, режиссер Борис Хлебников, подчеркнул особое, непохожее ни на чье чувство юмора режиссера. Режиссер в ответ поделился радостью, что его фильм стал проверкой, насколько татарское кино интересно широкой публике.

    12+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

    По теме

    КомедияТатарстан
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость08 Сен 2023 в 15:54
    Оскар в кармане!))))))
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close