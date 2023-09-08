В прокате комедия из Татарстана с Розой Хайруллиной

14 сентября стартует комедия Байбулата Батуллина «Бери да помни». В центре сюжета — шестилетний мальчик Ильхам, который проводит лето в деревне, но сильно скучает по родителям. Его дед Расим, желая развлечь внука, вспоминает про легендарную игру «Бери да помни», которая может таинственным образом исполнять желания. Несмотря на недовольство бабушки Суфии, игра начинает менять жизнь семьи, да и всей деревни.
Бабушку Суфию сыграла актриса Роза Хайруллина («Ольга», «Псих», «Содержанки»), лауреат «Ники» и ММКФ. В главной роли выступил начинающий актер Юнус Таиров. Его дедушку Расима сыграл также дебютант Рабит Батулла — отец режиссёра. Все остальные роли также достались непрофессионалам — таков был замысел режиссера, чтобы добиться аутентичности и избавиться от штампов. Для самого Байбулата Батуллина это также дебют в полном метре. В сценарий попало множество историй из его детских отношений с родителями. А продюсер картины Владимир Пермяков сравнивает работу с такими теплыми советскими лентами, как, например, «Любовь и голуби».
Премьера картины прошла на фестивале «Короче» в Калининграде. Фильм победил там в категории «Полнометражный дебют» и взял Гран-при фестиваля. По словам члена жюри актрисы Ирины Розановой, всё жюри было просто потрясено ролью Рабита Батуллы. А председатель, режиссер Борис Хлебников, подчеркнул особое, непохожее ни на чье чувство юмора режиссера. Режиссер в ответ поделился радостью, что его фильм стал проверкой, насколько татарское кино интересно широкой публике.
12+
Матвей Пирогов