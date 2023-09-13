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    В Музее истории религии покажут декоративно-прикладное искусство современного Ирана

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    Вы увидите кувшины, вазы, подносы, тарелки, выполненные в древней технике торевтики (искусство холодной обработки металлических изделий, декорирования их рельефами), изделия, инкрустированные бирюзой. Жемчужиной выставки станет альбом художника из Исфахана Махмуда Фаршчияна с иллюстрациями в стиле «сюрнатурализма».

    Фото: Музей истории религии
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    В исламских культурах не принято изображать человека и животных, поэтому художники традиционно используют не повествовательные сюжеты, а геометрические орнаменты, растительные узоры и каллиграфические композиции. Всё это создаёт нарядную декоративность, присущую ориентальному «Востоку». Важными экспонатами станут изысканные панно с кораническими формулами. На выставке будет много изделий из Исфахана — древнего города и одного из ключевых культурных центров Ирана. Исфахан славится вещами в технике минакари — иранской росписи разноцветной глазурью и эмалью по металлу и керамике. При создании изделия оно трижды проходит через высокотемпературный обжиг, а украшением служат сложные растительные орнаменты, доисламские символы и сюжеты традиционных персидских миниатюр.

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    Ещё одна популярная в Иране эффектная техника называется фирузе-куби — её называют «бирюзовым чудом Ирана». Она появилась в начале прошлого века в Исфахане, это инкрустация бирюзой изделий из меди, серебра, бронзы. Бирюзу наносят на поверхность металлического изделия, покрытую чёрной эпоксидной смолой, получается своеобразная мозаика. Иранская бирюза считается считается одной из самых качественных в мире, а самый древний обработанный камень хранится в Тегеранском археологическом музее.

    Выставка «Современное исламское декоративное и изобразительное искусство Ирана» пройдёт в Музее истории религии с 12 сентября по 21 ноября 2023. 6+

    Фото: Музей истории религии

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