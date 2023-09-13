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    Фестиваль китайского кино покажет драму о дипломатах, комедию о путешественнице во времени и документалку о народных промыслах

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    С 7 по 17 сентября в России проходит Фестиваль китайского кино. Петербуржцы смогут бесплатно посмотреть самые интересные новинки китайского кинематографа в кинотеатре «Аврора» с 14 по 17 сентября. В программе фестиваля представлены ленты в разных жанрах.

    Фото: кадр из фильма «Привет, мам»
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    Показ откроется драмой «Возвращение домой» (18+) режиссера Жао Сяочжи. Это история двух китайских дипломатов, которые пытаются без оружия спасти сто двадцать пять китайских граждан из охваченной войной африканской страны. Начало в 19:00.

    На следующий день, 15 сентября, покажут фэнтези-комедию «Привет, мам» (18+) режиссера Цзя Лин — историю про девушку, которая путешествует во времени, чтобы подружиться со своей матерью и попытаться сделать ее жизнь лучше. Начало в 20:00.

    В субботу состоится показ драмы «Зажигая звезды» (16+) режиссера Лю Цзянцзян. Это история директора похоронного бюро, который после знакомства с девочкой-сиротой меняет отношение к своей работе и жизни. Начало в 18:30.

    Фото: афиша к фильму «Исчезающая пастораль»
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    В тот же день все желающие могут посмотреть научно-фантастический фильм с элементами комедии «Лунный человек» (18+) режиссера Чжан Чиюй. По сюжету работник лунной базы после разрушения Земли астероидами остается единственным живым человеком во Вселенной. Начало в 20:50.

    В воскресенье покажут драму «Исчезающая пастораль» (18+) режиссеров Чжоу Цзюнь и Адиши Сяжэхэмань. Фильм рассказывает о трагедии, затронувшей две казахские семьи, живущие на пастбищах Китая. Начало в 15:00.

    Завершит фестиваль документальная лента «Волшебное мастерство Сучжоу» (18+) режиссера Женьтян Суна. Двенадцать городских мастеров разного возраста и опыта, работающие в разных стилях, открывают взгляд на культурное наследие Сучжоу — города, который с древних времен был центром народных ремесел. Начало в 17:00.

    Фильмы будут представлены на языке оригинала с субтитрами. Подробности и регистрация на сеансы на сайте кинотеатра.

    Фото: кадр из фильма «Привет, мам»
    Фото: афиша к фильму «Исчезающая пастораль»

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