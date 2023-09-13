Фестиваль китайского кино покажет драму о дипломатах, комедию о путешественнице во времени и документалку о народных промыслах

С 7 по 17 сентября в России проходит Фестиваль китайского кино. Петербуржцы смогут бесплатно посмотреть самые интересные новинки китайского кинематографа в кинотеатре «Аврора» с 14 по 17 сентября. В программе фестиваля представлены ленты в разных жанрах.

Показ откроется драмой «Возвращение домой» (18+) режиссера Жао Сяочжи. Это история двух китайских дипломатов, которые пытаются без оружия спасти сто двадцать пять китайских граждан из охваченной войной африканской страны. Начало в 19:00.

На следующий день, 15 сентября, покажут фэнтези-комедию «Привет, мам» (18+) режиссера Цзя Лин — историю про девушку, которая путешествует во времени, чтобы подружиться со своей матерью и попытаться сделать ее жизнь лучше. Начало в 20:00.



В субботу состоится показ драмы «Зажигая звезды» (16+) режиссера Лю Цзянцзян. Это история директора похоронного бюро, который после знакомства с девочкой-сиротой меняет отношение к своей работе и жизни. Начало в 18:30.

