На бесплатном фестивале «Назад в будущее» расскажут, какие научные предсказания сбылись

«Может, у вас в 85-м плутоний продается в каждой аптеке, но в 55-м его не достать!», — говорил Док из фильма «Назад в будущее». Плутоний, к счастью, в аптеках не продается, но кое-что сбылось. Какими предсказанными в прошлом технологиями мы пользуемся сейчас, расскажут на двух площадках Маяковки на фестивале «Назад в будущее». Бесплатно. 12+



Фото: кадр из фильма «Особое мнение» Поделиться Поделиться





«Как только проект будет закончен, деловой человек сможет диктовать инструкции из Нью-Йорка, и они будут немедленно появляться в его офисе в Лондоне или в другом месте. Он сможет со своего рабочего места поговорить с любым телефонным абонентом на земном шаре». Так 100 с лишним лет назад Никола Тесла описывал свой проект, что-то вроде нынешней сотовой связи. Он же считал, что в будущем у человека будет «недорогой инструмент, не больше, чем часы», который позволит слушать музыку или песни, передавать картинки и тексты.



В фильме 1968 года «2001 год: Космическая одиссея» были показаны устройства, очень похожие на современные смартфоны и планшеты — фантаст Артур Кларк, автор самого романа, был одним из тех, кто предсказывал интернет. А к системе распознавания лиц и голоса мы были подготовлены, потому что смотрели фильм «Терминатор 2: Судный день». Да и в той же трилогии «Назад в будущее», во втором фильме, демонстрируют 3D-печать.



В течение двух дней, 16 и 17 сентября, сначала в филиале Маяковки в «Севкабель порту» (Кожевенная линия, 40д, 3-й этаж, «Студия 42»), а потом в «Охте-8» (Большеохтинский, 8) о «сбывшихся» технологиях будут рассказывать научные популяризаторы и авторы научпоп-бестселлеров. Будем слушать Алексея Водовозова, Александра Соколова, Максима Винарского, Анну Архицкую и Полину Покрышко.



На каждый день надо регистрироваться отдельно. Это можно сделать на страничках во «ВКонтакте» этих филиалов библиотеки Маяковского. Начало в 16:00. Александра Шеромова

