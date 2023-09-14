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    Кино

    Поможет решить кроссворд и выгуляет вашу собаку: кинозвезды продают «услуги» на аукционе в поддержку бастующих

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    На онлайн-аукционе eBay появился необычный аукцион, лотами на котором стали «непрофильные» услуги звезд киноиндустрии. Таким образом артисты зарабатывают деньги в пользу участников забастовки в Голливуде. На аукцион коалиции солидарности обратило внимание издание Variety.

    Среди лотов, которые можно купить, — возможность поужинать с Бобом Оденкирком и Дэвидом Кроссом (250 тысяч рублей), позвать Лину Данэм («Однажды в Голливуде») разрисовать стену в вашем доме (около 300 тысяч рублей), попросить Наташу Лионн («Американский пирог») помочь разгадать воскресный кроссворд в New York Times (200 тысяч рублей), задать 20 вопросов Мэгги Джилленхол (55 тысяч рублей), отдать Адаму Скотту («Большая маленькая ложь», «Сумеречная зона») на выгул свою собаку (доступно только в Лос-Анджелесе, 200 тысяч рублей).

    Кроме услуг на аукционе торгуют и более традиционными предметами — личными вещами, автографами. Торги продлятся до 22 сентября. Доходы от аукциона пойдут в Фонд кино и телевидения для распределения нуждающимся кинематографистам.

    Забастовка в Голливуде длится уже четыре месяца, за это время были остановлены съемки множества сериалов и фильмов, участвующие в ней звезды не появлялись на красных дорожках кинофестивалей, переносились торжественные церемонии, а экономика Калифорнии потеряла 5 миллиардов долларов.

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