Актеры против искусственного интеллекта: о чем на самом деле забастовки профсоюзов в Голливуде?

Фото: Bebeto Matthews / AP / TASS Поделиться Поделиться





В лондонском кинотеатре «Одеон Люкс» 13 июля проходила пышная премьера «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Однако звезды фильма Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Роберт Дауни-младший, Кеннет Брана и Рами Малек в какой-то момент поднялись и вышли из зала. На сцену поднялся один только Кристофер Нолан. Он объяснил публике, что актеры удалились из-за того, что в этот момент, в полночь по времени западного побережья США, началась забастовка, объявленная профсоюзом гильдии киноактеров и федерации артистов телерадиовещания SAG-AFTRA.



«Я поддерживаю своих коллег — вот и всё, что я могу вам сказать», — на прощание заявил Мерфи журналистам. Кристофер Нолан также поддержал свой актерский состав.

Это не какое-нибудь рядовое событие, а драма, которая сама по себе тянет на остросюжетный сериал. В рамках забастовки актеры откладывают всю свою деятельность — не снимаются, не посещают премьеры своих фильмов и не ведут торжественные церемонии. Число присоединившихся к забастовке — 160 тысяч человек. Это означает, что в США и по всему миру прерываются или откладываются съемки фильмов и сериалов Sony, Universal, Paramount, Disney, Fox, Netflix… Целый ряд премьер уже под угрозой. Каналы планируют заполнять свой эфир повторами сериалов, а также будут полагаться на реалити-шоу. Ожидается также, что забастовка повлияет и на предстоящие церемонии премьер, мероприятия и смотры по всему миру, включая кинофестиваль в Венеции и 75-ю премию «Эмми».



Если учесть, что актеры не просто сами начали забастовку, а присоединились к гильдии сценаристов, которая бастует со второго мая, на наших глазах вся работа американской киноиндустрии забуксовала и встала.

Подобного не видели с 1960-м года, когда актеры и сценаристы таким же образом забастовали вместе. В тот раз они смогли найти компромисс со студиями — им оформили пенсионный фонд, страховку по здоровью и договорились о размере роялти за новые показы. Отдельно актерская гильдия в последний раз устраивала масштабную забастовку в 1980 году. Гильдия сценаристов — в 2018-м , и тогда некоторые американские телеканалы потеряли до половины своей аудитории.



Причины происходящего в наши дни — в уже давно назревшем конфликте между работниками кино и студиями. 30 июня истек очередной трехлетний контракт, в котором были описаны договоренности между гильдией киноактеров и продюсерскими компаниями. С тех пор тянулись переговоры. Профсоюз настаивает на том, чтобы в новом контракте была повышена зарплата для актеров (не звезд, конечно, с которыми контракты всегда заключаются отдельно). Гильдия сценаристов, бастующая с мая, также требует повышения минимальных гонораров, увеличения взносов на пенсию и медстраховку, а также гарантий, что их работу не отберет искусственный интеллект, который будет просто генерировать сценарии на основе уже существующих.



Если заглянуть поглубже, то причины еще — в небывалом всплеске интереса к сериалам. Это явление в 2015 году назвали «Пик ТВ», и с тех пор аппетиты каналов только росли. Ковидная изоляция только подстегнула развитие телеконтента. В 2022 году вышло рекордное число взрослых телесериалов на английском языке: 599. Кажется, этот расцвет может сам себя и похоронить: попросту не хватает на всё специалистов, слишком велики темпы производства, слишком сильна нагрузка. Из-за убытков студии пошли вспять: принялись сокращать сотрудников, затраты и закрывать сериалы.

Плохую службу тут сослужила и, казалось бы, продвинутая технология стриминга. Раньше всё было предсказуемо: сначала (зимой) снимали пилотные сезоны, затем, глядя на популярность, определяли, продолжать их или нет. Теперь же сами сезоны стали короче, паузы между ними — длиннее, а сценаристы вынуждены перерабатывать, при этом соглашаясь на прежние, явно устаревшие условия контрактов: их гонорары могут исчисляться в считаных сотнях долларов — супротив миллионов долларов в год, которые получают главы студий. Это переводит сценаристов, по сути, из среднего класса в разряд пролетариев пера и клавиатуры. Дела актеров обстоят чуть лучше: в среднем актер второго плана получал за неделю съемок 3756 долларов.



Искусственный интеллект пугает не только сценаристов. Актерская гильдия также поставила одним из условий, что ИИ не должен заменить работу живых актеров на съемочной площадке. Это не абстрактная страшилка и не просто сюжет из последнего сезона «Черного зеркала», а вполне реальная перспектива. Альянс производителей кино и телевидения (AMPTP) планировал отсканировать второстепенных актеров и в дальнейшем использовать их оцифрованный образ на свое усмотрение, без согласия артиста. Плату бы актеры получили только разово, за саму процедуру сканирования. Такая процедура уже понемногу вводится в обиход, причем некоторых актеров ставили перед выбором — быть отсканированными или потерять роль.

Такое предложение AMPTP, по сути, и подстегнуло решение SAG-AFTRA перейти к крайним мерам, когда переговоры не привели ни к чему. Почти 98 процентов из 65 000 проголосовавших членов гильдии высказались за забастовку.



— Мы с большой грустью обнаружили себя на этой развилке. Но у нас нет выбора. Мы в данном случае жертвы, — сказала в минувший четверг на пресс-конференции президент гильдии киноактеров Фрэн Дрешер. — Мы добросовестно вели переговоры, но реакция AMPTP была просто оскорбительной. Нас третируют крайне жадные субъекты. Я потрясена тем, как относятся к нам люди, с которыми мы вели дела. Они жалуются на свою бедность и в то же время приносят миллионы долларов своим генеральным директорам. Это отвратительно, позор им — они заняли не ту сторону в истории.

В то же время альянс производителей кино и телевидения обвинил во всем своих оппонентов. «Мы глубоко разочарованы тем, что SAG-AFTRA решила отказаться от переговоров. Это выбор профсоюза, а не наш. Они отклонили наши беспрецедентные предложения по повышению гонораров, пенсионных и страховых отчислений, улучшенные условия кинопроб и многое другое. Гильдия актеров выбрала курс, который создаст финансовые трудности для тысяч людей, работающих в отрасли», — сообщается в заявлении.



Генеральный директор Disney Боб Айгер высказался по поводу бастующих более конкретно: «Их уровень ожиданий просто нереалистичен», в ответ на что Фрэн Дрешер назвала его средневековым феодалом, совершенно оторванным от реальности. Саму Дрешер, впрочем, тоже недавно обвинили в том, что в самый разгар переговоров она улетела в Италию на показ Dolce & Gabbana , где ее сфотографировали в компании Ким Кардашьян.



Чем кончится это всё, никому неизвестно. Ситуацию усугубляет и то, что в среде топ-менеджеров никто даже близко не показывает готовность к компромиссу, в отличие от прежних забастовок.

Производство встало. «Одни из нас» и «Очень странные дела» заморожены на неопределенный срок. Могут быть отложены сериал про «Чужого» и сиквел «Гладиатора», очередная «Миссия невыполнима», третий «Веном» и новая драма Клинта Иствуда. Отменен сериальный ремейк «Метрополиса» Фрица Ланга, который планировал выпустить Apple.



Это лишь небольшая часть проектов, фильмов и сериалов, которые могут стать жертвами кризиса. Расписание премьер на четвертый квартал 2023 года пустынно, как Невада. Ситуация пока чуть менее экстремальна для независимого кино, не связанного договоренностями с крупными студиями. Хотя и на артхаусе хаос может отразиться негативно. В телеиндустрии, чем бы ни закончился конфликт, количество сериалов сократится, что, с одной стороны, выправит ситуацию, уменьшит количество проходных работ, а с другой — означает рост конкуренции и отток зрителей.

По словам экспертов, забастовки могут продолжиться примерно до октября. Неизвестно, кто победит в этом тянитолкае, студии, не желающие терпеть убытки, или члены профсоюзов, теряющие заработок, — но ясно одно: индустрия уже не будет прежней.



В СМИ появляется множество статей — одни предрекают частичную переориентацию мировых видеосервисов на продукцию стран Азии и других регионов, не относящихся к кинематографическим клондайкам (правда, не заметно, чтобы Россия, которой подобное уже сулили ранее совсем по другим причинам, пошла на самом деле этим путем). Ну а кто-то просто констатирует, что теневой прокат голливудских блокбастеров вообще-то обеспечил треть сборов российских кинотеатров в первом полугодии, вместе с «Чебурашкой» выведя отечественный кинопрокат на допандемийный уровень.



Матвей Пирогов, специально для «Фонтанки.ру»

