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    «Уральские авиалинии» показали «импровизированный аэропорт» в пшеничном поле под Новосибирском

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    Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» остается на пшеничном поле неподалеку от поселка Московка Убинского района Новосибирской области, свидетельствуют кадры, опубликованные в официальном telegram-канале авиакомпании.

    Фото: пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии»
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    На месте экстренной посадки, вероятно, работает следственный отдел на транспорте региона. По факту экстренной посадки расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    Судя по кадрам, снятым с коптера, самолет сел на узкое и длинное поле, окруженное с двух сторон лесами. На месте происшествия от самолета все еще виден след, растянувшийся на сотни метров. Еще больше следов оставили машины спасательных служб и различных ведомств.

    пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии»

    пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии»

    пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии»

    Самолет приземлился на «импровизированном аэродроме» 12 сентября после отказа зеленой гидравлики — она, по словам гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова, отвечает за работу спойлеров (тормозных щитков) и закрылков.

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    Изначально самолет должен был приземлиться в аэропорту Омска, но командир Сергей Белов посчитал, что из-за проблем с частью гидравлики может понадобиться более длинная взлетно-посадочная полоса. Тогда было принято решение лететь в Новосибирск.

    До Новосибирска лайнер мог не дотянуть, в итоге самолет успешно приземлился на пшеничное поле в Новосибирской области.

    Ранее бортпроводники прибыли в аэропорт Кольцово, где базируются «Уральские авиалинии». Их встретили коллеги, которые пережили посадку на кукурузном поле в Подмосковье в 2019 году.

    Фото: пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии»

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    Уральские авиалинииНовосибирская область
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