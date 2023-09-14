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    «Кукуруза пришла к пшенице». Бортпроводники самолета, севшего в пшеничном поле, вернулись в Екатеринбург

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    Бортпроводники самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», который экстренно сел на пшеничном поле в Новосибирской области, вернулись в родной Екатеринбург, сообщает 14 сентября пресс-служба авиакомпании.

    Дарья Глушкова, Айша Гумметова, Дмитрий Костылев, Дмитрий Рябов оперативно эвакуировали 151 пассажира рейса U6–1383. В Екатеринбурге, где базируются «Уральские авиалинии», их встретили коллеги Яна Ягодина и Дмитрий Ивлицкий — четыре года назад бортпроводники пережили посадку на кукурузное поле в Подмосковье.

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    «Кукуруза пришла к пшенице», — весело сказал один из встречающих в аэропорту Кольцово.

    Официальный канал пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии»

    12 сентября самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 выполнял рейс U6–1383 Сочи — Омск. Перед самой посадкой у лайнера возникли проблемы с зеленой гидравликой, которая отвечает за посадку самолета. Как сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов, командир воздушного судна Сергей Белов принял решение лететь в Новосибирск, где посадочная полоса длиннее на 500 метров. Однако сильный ветер, низкий эшелон и выпущенное шасси увеличили расход топлива. Тогда пилот решил, что до Новосибирска самолет может не долететь. Было решено приземлиться на пшеничное поле. Посадка прошла успешно.

    Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    Летчик-герой Дамир Юсупов, который в 2019 году посадил борт «Уральских авиалиний» на кукурузное поле из-за столкновения самолета с птицами, заявил, что гордится экипажем рейса U6–1383. Он напомнил, что нет ничего ценнее жизни.

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    Уральские авиалинииСергей БеловБортпроводникиЕкатеринбургАэропорт Кольцово
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