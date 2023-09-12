Пилот-герой «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов о посадке в пшеничном поле: ценнее жизни ничего нет

Пилот «Уральских авиалиний», герой России Дамир Юсупов, который четыре года назад посадил Airbus A321 в кукурузном поле Подмосковья, поблагодарил коллег по авиакомпании за то, что сумели 12 сентября приземлить самолет с неисправной гидравликой. Об этом он написал на своей странице в VK.
«Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем!» — заявил Дамир Юсупов, уточнив, что ценнее жизни ничего нет.
Он напомнил, что сам пережил нечто подобное, когда в 2019 году при взлете из аэропорта Жуковского в Подмосковье самолет столкнулся со стаей чаек. В результате два двигателя отказали, и тогда командир принял решение посадить лайнер на кукурузное поле. Никто из пассажиров не пострадал.
После этого командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин были удостоены Золотой Звезды Героя Российской Федерации, а бортпроводники получили ордена Мужества. Юсупова вернули к полетам уже через две недели после инцидента.
В нынешней ситуации у Airbus A320, который летел из Сочи в Омск, отказала часть гидравлической системы, которая связана с посадкой самолета. По словам гендиректора Уральских авиалиний Сергея Скуратова, так как посадочная дистанция при проблемах с данным типом гидравлики может увеличиться, командир воздушного судна Сергей Белов принял решение лететь в Новосибирск, где взлетная полоса длиннее на 500 метров. Но ряд факторов, таких как сильный ветер, низкий эшелон, выпущенное шасси, привел к увеличению расхода топлива. Из-за этого пилот решил, что самолет не дотянет до аэродрома. Было решено садиться на пшеничное поле. Все пассажиры выжили.
По данному авиаинциденту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263-й УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».