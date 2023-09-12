Пилот-герой «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов о посадке в пшеничном поле: ценнее жизни ничего нет

Пилот «Уральских авиалиний», герой России Дамир Юсупов, который четыре года назад посадил Airbus A321 в кукурузном поле Подмосковья, поблагодарил коллег по авиакомпании за то, что сумели 12 сентября приземлить самолет с неисправной гидравликой. Об этом он написал на своей странице в VK.

«Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем!» — заявил Дамир Юсупов, уточнив, что ценнее жизни ничего нет.



Он напомнил, что сам пережил нечто подобное, когда в 2019 году при взлете из аэропорта Жуковского в Подмосковье самолет столкнулся со стаей чаек. В результате два двигателя отказали, и тогда командир принял решение посадить лайнер на кукурузное поле. Никто из пассажиров не пострадал.