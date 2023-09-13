Съезд с трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» возле Мги перекроют на день

Дорожные работы 14 сентября перекроют поворот с федеральной трассы
С 09:00 до 23:00 четверга перекроют поворот с Южного полукольца на
Работы на участке ведутся по заказу МКУ «Управление капитального строительства» Кировского района.
Сейчас
+22˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, Без осадков
Ощущается как 22
3 м/с, южн
759мм
59%
Пробки
1/10
Дорожные работы 14 сентября перекроют поворот с федеральной трассы
С 09:00 до 23:00 четверга перекроют поворот с Южного полукольца на
Работы на участке ведутся по заказу МКУ «Управление капитального строительства» Кировского района.
Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
10 мая 2023, 10:53
12 июля 2023, 16:30
13 июня 2023, 11:37
05 апреля 2023, 21:08
22 июня 2023, 22:45
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.