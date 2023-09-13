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    Съезд с трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» возле Мги перекроют на день

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы 14 сентября перекроют поворот с федеральной трассы А-120 в Кировском районе Ленинградской области. Он будет закрыт с утра до позднего вечера.

    С 09:00 до 23:00 четверга перекроют поворот с Южного полукольца на И-образном перекрестке на 136-м километре трассы, вблизи поселка Мга, сообщает 13 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там будут менять две водопропускные трубы на подъезде к деревне Славянка.

    Работы на участке ведутся по заказу МКУ «Управление капитального строительства» Кировского района.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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