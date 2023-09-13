В Бельгии протестующие подожгли 4 школы из-за уроков о сексе

Бельгийская полиция расследует поджоги в городе Шарлеруа. В нем родители недовольны введением в школах обязательного предмета о сексе и сексуальной ориентации. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Расследуются четыре эпизода ночных поджогов зданий школ неизвестными. На стенах учебных заведений были оставлены надписи черной красной: «Нет Evras». Эта аббревиатура обозначает название нового предмета — «Образование в области сексуальных отношений и сексуальности».



C 2023 года курс стал обязательным для школьников 11–12 и 15–16 лет. На уроках школьникам ответят «на вопросы по деликатным темам», включая «сексизм, сексуальное насилие и гендерные стереотипы».

