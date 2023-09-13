    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, южн

    759мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd95.98eur103.11

    В Бельгии протестующие подожгли 4 школы из-за уроков о сексе

    1243
    29 комментариев

    Бельгийская полиция расследует поджоги в городе Шарлеруа. В нем родители недовольны введением в школах обязательного предмета о сексе и сексуальной ориентации. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

    Расследуются четыре эпизода ночных поджогов зданий школ неизвестными. На стенах учебных заведений были оставлены надписи черной красной: «Нет Evras». Эта аббревиатура обозначает название нового предмета — «Образование в области сексуальных отношений и сексуальности».

    C 2023 года курс стал обязательным для школьников 11–12 и 15–16 лет. На уроках школьникам ответят «на вопросы по деликатным темам», включая «сексизм, сексуальное насилие и гендерные стереотипы».

    Противники предмета опасаются, что детям будут пропагандировать гиперсексуальность и смену сексуальной ориентации. Исламские и католические организации призвали проводить протестные акции против уроков о сексе.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    БельгияШкольники
    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 29

    Гость13 Сен 2023 в 20:57
    В 11-12 лет, рано.
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    29
    close