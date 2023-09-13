Минобороны РФ пообещало восстановить корабли, поврежденные украинскими ракетами

Два корабля ВМФ, находившиеся на плановом ремонте на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе, будут полностью восстановлены. Об этом в среду, 13 сентября, сообщило Минобороны России.

«[Корабли] будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов», — говорится в сообщении ведомства.



Утром стало известно, что ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей ЧМФ.



Средства ПВО сбили 7 крылатых ракет, а патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил надводные дроны Украины. Однако из-за попадания трех крылатых ракет повреждения получили два российских корабля, находящихся на ремонте. Кроме того, губернатор города Михаил Развожаев рассказал о 24 пострадавших.