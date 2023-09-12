Смешные деньги по серьезному делу. Петербуржец выиграл иск об утечке данных из «Яндекс.Еды»

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербуржец со второй попытки доказал в суде, что сервис «Яндекс.Еда» нарушил неприкосновенность его частной жизни, когда персональные данные и вкусовые предпочтения мужчины утекли в Сеть. Сумма компенсации символическая, но полтора года разбирательств все- таки дошли до логического финала.





«Очевидно и понятно, что в рамках отечественной судебной практики в лучшем случае я мог рассчитывать на компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Как я сильно ошибался!» — начинает свой рассказ Александр Шацкий. Вместо запрошенных в качестве компенсации 50 тысяч суд второй инстанции одобрил только 5 тысяч. Да и с ними пока неясно, так как, возможно, компания потребует реванш в третьей инстанции.



О том, что данные пользователей «Яндекс.Еды» попали в открытый доступ, стало известно в конце февраля 2022 года. 1 марта сервис объявил об утечке, но систему, через которую имена, фамилии, адреса, личные телефоны и названия ресторанов с суммами заказов ушли в сеть, компания прикрыла только в конце месяца. Сервис извинился, но, как показывает позиция компании в суде, виноватым себя не признал. Да и штраф в 60 тысяч рублей, который ему выписали в Москве, выглядит даже не смешно на фоне масштаба ситуации.



Отсудить стоимость смартфона «Начитавшись новостей о том, что у такой крупной компании как «Яндекс» произошла утечка персональных данных, я решил проверить, а что, собственно, может узнать абсолютно любой человек обо мне, набрав в поисковой строке номер мобильного телефона или имя с фамилией. Естественно, я обнаружил адреса, куда заказывал себе еду из известных заведений, прочую информацию», — рассказывает Шацкий. Он признает: да, доступ к базам быстро прикрыли, но сегодня не нужно быть айтишником экстра-класса, чтобы обойти блокировку.



Некоторое время истец наблюдал за анонсами судебных коллективных тяжб с «Яндекс.Едой». «Изначально все звучало очень красиво: коллективные иски, многомиллионные компенсации и т.д. Я, естественно, в это не поверил и обратился в семейное юридическое бюро моих хороших знакомых Валентина и Виктории за более приземленными перспективами», — поясняет собеседник свой сольный поход за справедливостью.

В Куйбышевский районный суд Александр подал иски сразу к двум компаниям — «Яндекс.Еде» и к «Деливери Клаб». Это две разные платформы с разными заказами, следовательно, объём персональной информации там тоже различался. Иски однотипные, ответчики разные, суд — один и тот же.



«В итоге я получаю два разных решения на стадии принятия: в случае «Яндекса» мой иск принимают к производству, иск к «Деливери» возвращают», — говорит Шацкий (акт о возвращении иска по «Деливери» он успешно оспорил, но это уже другая история).

При составлении иска возникла проблема: любое финансовое требование к ответчику надо обосновать. «Но как обосновать размер компенсации за то, что теперь любой человек из любой точки мира может узнать всю информацию обо мне и заявиться в гости? — рассуждает собеседник. — С одной стороны, в нашей стране не принято взыскивать многомиллионные компенсации, как это делается на западе. С другой стороны, при наличии практически единственного способа защиты права как компенсации морального вреда предъявлять ко взысканию 5000 рублей с крупной компании — смешно». В итоге вместе с юристами решили: 50 тысяч — сумма, дающая минимальную материальную удовлетворённость. Можно приобрести новый смартфон, но не более.



Судебной практики по таким спорам на момент подачи иска не было, поэтому позицию аргументировали просто и доступно: Шацкий как пользователь предоставил персональные данные, а «Яндекс.Еда» их не смогла сохранить.

Первая инстанция: «Яндекс был не в чем не виноват» Иск Александр подал в августе 2022 года. На второе или третье заседание суда приехал представитель «Яндекса» — как позже оказалось, из Москвы. «После ознакомления с документами мой юрист мне пояснил, что на заседания приезжают не штатные сотрудники-юристы «Яндекса», а целый нанятый для этих целей крупный московский юридический консалтинг», — рассказал истец. С чего вдруг такой почет, можно только предполагать: отбить иск — это 50 тысяч; а сформировать отказную судебную практику перед перспективой сотен аналогичных заявлений — бесценно.



Ответчик в суде иск не признал и попросил отказать в его удовлетворении, ссылаясь на отсутствие доказательств, что данные Александра были распространены именно по вине «Яндекс.Еды».

Куйбышевский суд счел, что доказать требуется трехчастную композицию: факт незаконных действий работников и должностных лиц «Яндекс.Еды»; факт, что ответчику вообще был причинен моральный вред; связь между этим самым вредом и действиями «Яндекс.Еды». Также суд принял во внимание, что юрлицо было признано потерпевшим по уголовному делу об утечке данных.

«Аргументация суда сводилась к тому, что в утечке персональных данных виноват не сам «Яндекс»; «Яндекс» сделал все, чтобы избежать утечки; а скриншот сайта с распространенными данными необходимо заверять нотариально», — вспоминает Шацкий.

Вторая инстанция: От вас и утекло-с Когда Александр отправился обжаловать решение в Городском суде, в Москве уже начали появляться первые решения по аналогичным спорам. Практика была крайне неоднозначна, однако теперь была хоть какая-то точка отсчета. Кстати, в столице по коллективному иску пользователям сервиса присудили такую же компенсацию — всем по 5 тысяч.



«В апелляции мы с юристами ссылались на то, что «Яндекс» сам признал — утечка произошла из-за недобросовестных действий сотрудников, а не из-за западных хакеров, а также на то, что персональные данные были распространены именно «Яндексом», а не каким-то другим лицом. Кроме того, мы запросили судебные акты по делу, где «Яндекс» наказали административным штрафом», — говорит Шацкий.

По его словам, сложилось впечатление, что суд апелляционной инстанции был готов к заседаниям намного лучше, был в курсе московской практики. Как пояснил Александр, ему и юристам сыграло на руку, что еще в первой инстанции «Яндекс.Еда» приобщила огромное количество своих собственных документов в области технической безопасности данных. «Кое-как мы объяснили, что кроме самого по себе приобщения всех этих документов, нужно еще доказать реальное их применения. Ну а какая эффективность от всего этого, если «Яндекс» сам по факту и признал, что утечка произошла из-за их же недобросовестного сотрудника?» — резюмировал истец.



«Когда те принесли в суд пачку отказных решений (в приобщении которых, кстати говоря, абсолютно справедливо отказали) стало ясно, что по всей территории России ездят одни и те же представители. Простая математика показывает, что, если всем желающим сразу выплатить по 5000 рублей, это позволит даже сэкономить на своих же представителях, чтобы те не таскались по судам», — прокомментировал Шацкий.



Будет ли «Яндекс.Еда» обжаловать решение, пока неизвестно, однако Шацкий полагает, что третий раунд, скорее всего, состоится. На момент публикации в пресс-службе «Яндекса» на запрос «Фонтанки» не ответили.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»