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    Утечка из «Яндекс.Еды» потянула на уголовное дело. В нем сразу три блюда

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    3 комментария

    Следственный комитет возбудил дело по факту утечки информации о пользователях сервиса «Яндекс.Еда». Саму компанию ранее оштрафовали на 60 тысяч рублей.

    О возбуждении дела «Фонтанке» рассказал депутат Госдумы Михаил Романов, который до этого просил главу СК Александра Бастрыкина провести проверку по факту утечки. По словам парламентария, следствие видит признаки составов нескольких преступлений: «Нарушение неприкосновенности частной жизни» (ч. 1 ст. 137 УК РФ), «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (ч. 3 ст. 272) и «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» (ч. 2 ст. 273).

    Напомним, в начале марта сервис сообщил об утечке телефонных номеров клиентов, а также имен и сведений о заказах. Карта со всеми этими данными была позже опубликована. Пользователи подали к сервису коллективный иск. На прошлой неделе мировой суд оштрафовал сервис «Яндекс.Еда» на 60 тысяч рублей.

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    Комментарии (3)

    07A
    Нет, может некоторые укропатриоты на страницах Фонтанки, стесняются своего отказа от определенных блюд?
    Лида Редкая
    Ну утекло и утекло. Не сахарные.. Ещё хватает совести выставлять счета Яндексу! А тем более уголовное дело заводить. Яндекс единственная ИТ компания в России, сравнимая по мощности с Гуглом, а ведь в будущем Гугл можно и выгнать из России! Яндекс нужно любить и уважать.
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