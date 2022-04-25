Утечка из «Яндекс.Еды» потянула на уголовное дело. В нем сразу три блюда

Следственный комитет возбудил дело по факту утечки информации о пользователях сервиса «Яндекс.Еда». Саму компанию ранее оштрафовали на 60 тысяч рублей.

О возбуждении дела «Фонтанке» рассказал депутат Госдумы Михаил Романов, который до этого просил главу СК Александра Бастрыкина провести проверку по факту утечки. По словам парламентария, следствие видит признаки составов нескольких преступлений: «Нарушение неприкосновенности частной жизни» (ч. 1 ст. 137 УК РФ), «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (ч. 3 ст. 272) и «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» (ч. 2 ст. 273).



Напомним, в начале марта сервис сообщил об утечке телефонных номеров клиентов, а также имен и сведений о заказах. Карта со всеми этими данными была позже опубликована. Пользователи подали к сервису коллективный иск. На прошлой неделе мировой суд оштрафовал сервис «Яндекс.Еда» на 60 тысяч рублей.

