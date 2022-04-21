Суд оценил утечку данных от «Яндекс.Еды» в 60 тысяч рублей

В Москве мировой суд оштрафовал сервис «Яндекс.Еда» на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей в открытый доступ. Об этом 21 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Согласно материалам дела, «Яндекс.Еда» допустила утечку персональных данных и подпала под действие ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ . Максимальный штраф по этому составу — 100 тысяч рублей.

В начале марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке телефонных номеров клиентов, их имен, сведений о заказах и адресах. Вскоре в Сети появилась интерактивная карта со всеми этими данными. Ранее «Фонтанка» писала, что к сервису подали коллективный иск, истцы потребовали по 100 тысяч рублей каждый, считая утечку существенным моральным вредом.