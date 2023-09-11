Диагноз «сибирская язва» подтвержден у восьми человек в Воронежской области

Диагноз «сибирская язва» лабораторно подтвержден у восьми человек в Воронежской области, передает 11 сентября РИА Новости. Всех зараженных ранее госпитализировали из Богучарского района.



Напомним, ранее ветеринары выявили в Воронежской области два новых очага сибирской язвы. Оба — в селе Лебединка. Источники заражения обнаружили в здании комплекса МТФ (молочно-товарной фермы) и на территории в 650 м западнее фермы.



«Фонтанка» писала о этом. Среди заболевших резчик мяса коров, владелица мясного магазина, покупатели.

