Диагноз «сибирская язва» подтвержден у восьми человек в Воронежской области

Диагноз «сибирская язва» лабораторно подтвержден у восьми человек в Воронежской области, передает 11 сентября РИА Новости. Всех зараженных ранее госпитализировали из Богучарского района.
Напомним, ранее ветеринары выявили в Воронежской области два новых очага сибирской язвы. Оба — в селе Лебединка. Источники заражения обнаружили в здании комплекса МТФ (молочно-товарной фермы) и на территории в
«Фонтанка» писала о этом. Среди заболевших резчик мяса коров, владелица мясного магазина, покупатели.
В той же Воронежской области летом было выявлено еще два очага сибирской язвы — на хуторе Красные Холмы и в холодильниках мясного ряда рынка «
А в конце июня в Туве сибирской язвой заболели несколько человек, которые съели лошадь, имевшую симптомы заболевания.