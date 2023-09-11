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    Диагноз «сибирская язва» подтвержден у восьми человек в Воронежской области

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    Диагноз «сибирская язва» лабораторно подтвержден у восьми человек в Воронежской области, передает 11 сентября РИА Новости. Всех зараженных ранее госпитализировали из Богучарского района.

    Напомним, ранее ветеринары выявили в Воронежской области два новых очага сибирской язвы. Оба — в селе Лебединка. Источники заражения обнаружили в здании комплекса МТФ (молочно-товарной фермы) и на территории в 650 м западнее фермы.

    «Фонтанка» писала о этом. Среди заболевших резчик мяса коров, владелица мясного магазина, покупатели.

    В той же Воронежской области летом было выявлено еще два очага сибирской язвы — на хуторе Красные Холмы и в холодильниках мясного ряда рынка «1000 мелочей» в Воронеже. С 1 сентября карантин на рынке в Воронеже отменен.

    А в конце июня в Туве сибирской язвой заболели несколько человек, которые съели лошадь, имевшую симптомы заболевания.

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    Сибирская язваВоронежская область
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