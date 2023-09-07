    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, с-з

    769мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd98.2eur105.28

    Сибирская язва в Воронежской области: в больницах уже семь человек

    650
    3 комментария

    Врачи госпитализировали семь человек из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области, передает 7 сентября РИА Новости.

    По информации агентства, в больницы доставлены две женщины и пятеро мужчин. Это резчик мяса коров, владелица мясного магазина, покупатели.

    Напомним, «Фонтанка» ранее писала, что ветеринары выявили в Воронежской области два новых очага сибирской язвы. Оба — в селе Лебединка Богучарского района.

    По данным агентства, это здание комплекса МТФ (молочно-товарной фермы) и территория в 650 м западнее фермы.

    В той же Воронежской области летом было выявлено еще два очага сибирской язвы — на хуторе Красные Холмы и в холодильниках мясного ряда рынка «1000 мелочей» в Воронеже. С 1 сентября карантин на рынке в Воронеже отменен.

    А в конце июня — начале июля в Туве сибирской язвой заболели несколько человек, которые съели лошадь, имевшую симптомы заболевания. 18 июля стало известно, что четыре госпитализированных пациента отказались лечиться и сбежали из больницы.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Сибирская язваВоронежская область
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    Гость07 Сен 2023 в 23:53
    Таки боевые комары?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close