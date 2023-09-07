Сибирская язва в Воронежской области: в больницах уже семь человек

Врачи госпитализировали семь человек из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области, передает 7 сентября РИА Новости.
По информации агентства, в больницы доставлены две женщины и пятеро мужчин. Это резчик мяса коров, владелица мясного магазина, покупатели.
Напомним, «Фонтанка» ранее писала, что ветеринары выявили в Воронежской области два новых очага сибирской язвы. Оба — в селе Лебединка Богучарского района.
По данным агентства, это здание комплекса МТФ (молочно-товарной фермы) и территория в
В той же Воронежской области летом было выявлено еще два очага сибирской язвы — на хуторе Красные Холмы и в холодильниках мясного ряда рынка «
А в конце июня — начале июля в Туве сибирской язвой заболели несколько человек, которые съели лошадь, имевшую симптомы заболевания. 18 июля стало известно, что четыре госпитализированных пациента отказались лечиться и сбежали из больницы.