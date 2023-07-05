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    Сибирская язва уже у четверых. Они ели лошадь, которой внезапно стало плохо

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    21 комментарий

    Диагноз «сибирская язва» в Туве подтвержден уже у четверых человек. Об этом 5 июля сообщает местное управление Россельхознадзора.

    Первого заболевшего выявили 30 июня, это 24-летний мужчина. Выяснилось, что в ночь на 24 июня он был в гостях у друга на чабанской стоянке. В ту же ночь у лошади друга появились судороги, отёк паховой области и грудины. Животное подвергли вынужденному убою, не уведомив ветеринарную службу. В убое и разделке туши участвовали четверо человек, затем они сварили и съели внутренние органы лошади. «На сегодняшний день диагноз «сибирская язва» подтвержден у четверых человек», — говорится в сообщении.

    Специалисты отобрали пробы для исследования на сибирскую язву — ухо лошади и мясо конины. 1 июля подтвердилось наличие возбудителя сибирской язвы Bacillus anthracis. Все мясо изъято из оборота и сожжено. Место, где оно хранилось, подвергнуто дезинфекции. В хозяйстве, где выявлен возбудитель, содержатся 74 лошади, 34 головы крупного рогатого скота, две головы мелкого рогатого скота, шесть собак и шесть кошек. Животные не вакцинированы.

    Специалисты управления продолжают работать в «угрожаемой зоне» — проводить противоэпизоотические мероприятия. Их задача — не допустить дальнейшего распространения заболевания. На дороге, ведущей из эпизоотического очага, размещен пост.

    В Роспотребнадзоре журналистам сообщили, что угроза распространения сибирской язвы в России исключена.

    Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека, вызывается бактерией Bacillus anthracis. У некоторых животных протекает молниеносно, у человека часто образуются карбункулы.

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    ЯзваСибирская язваЗаражениеТува
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    Комментарии 21

    Гость05 Июл 2023 в 13:27
    Любому стало бы внезапно плохо, если его едят. Заголовки просто огонь!
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 13:09
    В культурной столице России грамотность хромает на все четыре ноги!
    +0−0
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