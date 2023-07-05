Сибирская язва уже у четверых. Они ели лошадь, которой внезапно стало плохо

Диагноз «сибирская язва» в Туве подтвержден уже у четверых человек. Об этом 5 июля сообщает местное управление Россельхознадзора.

Первого заболевшего выявили 30 июня, это 24-летний мужчина. Выяснилось, что в ночь на 24 июня он был в гостях у друга на чабанской стоянке. В ту же ночь у лошади друга появились судороги, отёк паховой области и грудины. Животное подвергли вынужденному убою, не уведомив ветеринарную службу. В убое и разделке туши участвовали четверо человек, затем они сварили и съели внутренние органы лошади. «На сегодняшний день диагноз «сибирская язва» подтвержден у четверых человек», — говорится в сообщении.

