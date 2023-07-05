Сибирская язва уже у четверых. Они ели лошадь, которой внезапно стало плохо

Диагноз «сибирская язва» в Туве подтвержден уже у четверых человек. Об этом 5 июля сообщает местное управление Россельхознадзора.
Первого заболевшего выявили 30 июня, это 24-летний мужчина. Выяснилось, что в ночь на 24 июня он был в гостях у друга на чабанской стоянке. В ту же ночь у лошади друга появились судороги, отёк паховой области и грудины. Животное подвергли вынужденному убою, не уведомив ветеринарную службу. В убое и разделке туши участвовали четверо человек, затем они сварили и съели внутренние органы лошади. «На сегодняшний день диагноз «сибирская язва» подтвержден у четверых человек», — говорится в сообщении.
Специалисты отобрали пробы для исследования на сибирскую язву — ухо лошади и мясо конины. 1 июля подтвердилось наличие возбудителя сибирской язвы Bacillus anthracis. Все мясо изъято из оборота и сожжено. Место, где оно хранилось, подвергнуто дезинфекции. В хозяйстве, где выявлен возбудитель, содержатся 74 лошади, 34 головы крупного рогатого скота, две головы мелкого рогатого скота, шесть собак и шесть кошек. Животные не вакцинированы.
Специалисты управления продолжают работать в «угрожаемой зоне» — проводить противоэпизоотические мероприятия. Их задача — не допустить дальнейшего распространения заболевания. На дороге, ведущей из эпизоотического очага, размещен пост.
В Роспотребнадзоре журналистам сообщили, что угроза распространения сибирской язвы в России исключена.
Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека, вызывается бактерией Bacillus anthracis. У некоторых животных протекает молниеносно, у человека часто образуются карбункулы.