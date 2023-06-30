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    Заражение сибирской язвой зафиксировано в России. Мужчина пришел к врачам после убоя лошади

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    В Туве на территории Барун-Хемчикского района выявлен случай заболевания сибирской язвой, сообщает 30 июня республиканская прокуратура. На территории района введены ограничительные мероприятия.

    По предварительным данным, 23 июня чабаны на стоянке производили убой лошади для сдачи мяса. 29 июня один из них обратился в районную больницу с жалобами на ухудшение здоровья. На следующий день, то есть сегодня, его положили в инфекционную больницу Кызыла (столица Тувы) с предварительным диагнозом «сибирская язва». Его товарищей обследуют. Также изъято для исследования мясо животного. К тому моменту конину уже купил житель города Ак-Довурак — без ветеринарного свидетельства.

    «Прокуратура республики поставила на контроль установление всех обстоятельств случая заболевания сибирской язвой. При наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении.

    В июне в соседней с Тувой Монголии были обнаружены 137 очагов бубонной чумы, один человек заболел.

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