В Монголии выявили более 130 очагов бубонной чумы

В семнадцати регионах (или аймаках) Монголии обнаружены 137 очагов бубонной чумы. Речь идет в том числе и о районах, граничащих с Россией и Китаем, которые находятся в зоне повышенного риска. Об этом 23 июня сообщил Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии, передает ТАСС.



За 30 лет наблюдений в аймаке Ховд на границе с Китаем заболели 32 жителя, из них умерли 13 человек, причем в последнее десятилетие заболеваемость там возросла. Ближе всего к российской границе находится аймак Увс, который граничит с Тувой. Эпидемиологи установили, что активность природного очага болезни там увеличилась.

