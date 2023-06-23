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    В Монголии выявили более 130 очагов бубонной чумы

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    В семнадцати регионах (или аймаках) Монголии обнаружены 137 очагов бубонной чумы. Речь идет в том числе и о районах, граничащих с Россией и Китаем, которые находятся в зоне повышенного риска. Об этом 23 июня сообщил Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии, передает ТАСС.

    За 30 лет наблюдений в аймаке Ховд на границе с Китаем заболели 32 жителя, из них умерли 13 человек, причем в последнее десятилетие заболеваемость там возросла. Ближе всего к российской границе находится аймак Увс, который граничит с Тувой. Эпидемиологи установили, что активность природного очага болезни там увеличилась.

    Чума — эндемичное заболевание для Монголии. Болезнь переносят грызуны и живущие на них блохи. Заболевание может передаваться в том числе при употреблении мяса больного животного в пищу.

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