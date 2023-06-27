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    Бубонную чуму подозревают у «критического» пациента по соседству с Россией

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    Пациент с подозрением на бубонную чуму в критическом состоянии поступил в областную больницу Гоби-Алтайского аймака (региона) Монголии на границе с Китаем. Результаты анализа пока не поступили. Об этом 27 июня сообщает ТАСС со ссылкой на монгольский центр изучения инфекций.

    «Заболевший, 21-летний мужчина, прибыл из поселения Бугат Гоби-Алтайского аймака 26 июня в областную больницу с высокой температурой и другими симптомами. Срочно изолированы контактировавшие с ним 40 человек», — рассказала сотрудник центра.

    В больнице введен режим инфекционного контроля. В ночь на 27 июня специальная региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям на экстренном совещании приняла решение объявить режим повышенной готовности на 6 дней. Въезд и выезд людей за пределы района ограничены, временно запрещена продажа спиртных напитков.

    В конце июня в семнадцати регионах Монголии были обнаружены 137 очагов бубонной чумы. В 2021 году из-за вспышки этого заболевания в Конго умерли десятки людей.

    Бубонная чума относится к особо опасным инфекциям, её вызывают бактерии Yersinia pestis. Вплоть до конца XIX века чума практически не лечилась, её летальности составляла 30–60 %, однако некоторые люди поправлялись сами.

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    ЧумаБубонная чума
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