Специалисты ветеринарной службы выявили в Воронежской области два новых очага сибирской язвы, сообщает 7 сентября ТАСС. Очаги заболевания находятся в селе Лебединка Богучарского района.
По данным агентства, это здание комплекса МТФ (молочно-товарной фермы) и территория в
Местные власти обсуждают введение карантина. Уточняется, что неблагополучной признается территория вокруг каждого из очагов сибирской язвы в радиусе двух километров, а «угрожаемой» — зона в радиусе семи километров.
Напомним, в Воронежской области ранее было выявлено еще два очага сибирской язвы — на хуторе Красные Холмы и в холодильниках мясного ряда рынка «
С хутора Красные Холмы в больницу был доставлен мужчина. Он заразился сибирской язвой, когда разделывал тушу больного животного.
А в конце июня — начале июля в Туве сибирской язвой заболели несколько человек, которые съели лошадь, имевшую симптомы заболевания. 18 июля стало известно, что четыре госпитализированных пациента отказались лечиться и сбежали из больницы.