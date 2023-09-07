Специалисты ветеринарной службы выявили в Воронежской области два новых очага сибирской язвы, сообщает 7 сентября ТАСС. Очаги заболевания находятся в селе Лебединка Богучарского района.



По данным агентства, это здание комплекса МТФ (молочно-товарной фермы) и территория в 650 м западнее фермы.



Местные власти обсуждают введение карантина. Уточняется, что неблагополучной признается территория вокруг каждого из очагов сибирской язвы в радиусе двух километров, а «угрожаемой» — зона в радиусе семи километров.

