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    В Воронежской области — два новых очага сибирской язвы

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    Специалисты ветеринарной службы выявили в Воронежской области два новых очага сибирской язвы, сообщает 7 сентября ТАСС. Очаги заболевания находятся в селе Лебединка Богучарского района.

    По данным агентства, это здание комплекса МТФ (молочно-товарной фермы) и территория в 650 м западнее фермы.

    Местные власти обсуждают введение карантина. Уточняется, что неблагополучной признается территория вокруг каждого из очагов сибирской язвы в радиусе двух километров, а «угрожаемой» — зона в радиусе семи километров.

    Напомним, в Воронежской области ранее было выявлено еще два очага сибирской язвы — на хуторе Красные Холмы и в холодильниках мясного ряда рынка «1000 мелочей» в Воронеже. С 1 сентября карантин на рынке в Воронеже отменен.

    С хутора Красные Холмы в больницу был доставлен мужчина. Он заразился сибирской язвой, когда разделывал тушу больного животного.

    А в конце июня — начале июля в Туве сибирской язвой заболели несколько человек, которые съели лошадь, имевшую симптомы заболевания. 18 июля стало известно, что четыре госпитализированных пациента отказались лечиться и сбежали из больницы.

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    Гость07 Сен 2023 в 21:57
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