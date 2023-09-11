Аттракцион Новикова: в музее СПбГУ открыли «выставку-изнанку» той, что вызвала конфликт в Русском музее

Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Музее современных искусств имени Сергея Дягилева на набережной Лейтенанта Шмидта до 28 октября открыта выставка к 40-летию «Новых художников» — «Влияния, оммажи, подделки». Там вы узнаете, что автор — это мистификация, а войти в историю искусства можно, дурачась возле скульптур Большого каскада в Петергофе.



Впрочем, проект интересен как элемент некой восходящей дуги истории петербургского искусства. На этой же орбите — выставка к 65-летию Тимура Новикова в Русском музее и выставка Беллы Матвеевой в пространстве «А — Я».



Камерное помещение, окно с видом на Неву, Благовещенский мост и Исаакий. На вернисаже люди грызут яблоки и пьют из горла, вокруг летают воздушные шары, их ловят дети. Кто-то из гостей одет по моде XIX века. У входа в зал привлекает внимание жёлто-голубое полотнище — работа Ирены Куксенайте «Африка» 1989 года. Словом, типичный Петербург, — и пару лет назад на фоне больших международных проектов такая выставка могла вызвать хоть и добрую, но ироническую улыбку. В 2023-м же хочется знать подробности, поставить себя на место «новых » или хотя бы включиться в игру с воздушными шарами. Оказывается, что «Новые художники», как и неоакадемизм, — это история про идентичность.



Десятилетиями в отечественном искусствознании доминировал взгляд на XX век, предполагающий раскрутку трёх «брендов»: авангард, соцреализм и московский концептуализм. Колея прошла мимо Ленинграда с Петербургом, но были и плюсы: та самая идентичность осталась предоставлена сама себе. Не занятая в мейнстриме и «отдохнувшая», она теперь, как минимум, развлекает местных зрителей, как максимум — заставляет задуматься.

В группе «новых» состояли десятки человек, это, скорее, горизонтальный срез и синтетическая молодёжная культура с музыкой, модой и театром, чем программное иерархичное явление. И это панковская история — в отличие от высокого неоакадемизма круга более позднего Тимура Новикова, который можно увидеть на выставке в Михайловском замке. Среди «новых» были «дикий» Борис Кошелохов, Олег Котельников, который писал на старой мебельной обивке и душевых шторах и работал с сюжетами из анекдотов и песен, Иван Сотников, также увлечённый фольклорной темой. В музее на набережной Лейтенанта Шмидта следуют духу «новых» и не предлагают строгую музеефикацию: тут по старинке смешивают виды искусств, фиглярство и «серьёзку», а потом будто выплёскивают получившееся зелье прямо на набережную.



Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Будто в пику киоскам с мерчем в крупных музеях, на выставке показывают футболки по мотивам работ Андрея Крисанова и Ивана Сотникова, хотя, на самом деле, эта тяга к прикладному — вполне в духе «новых» и Тимура Новикова. Из свежего есть «Опус» Инги Масловой (2021 г.р.) — дочери художника Олега Маслова. Из мистификаций — воспоминание о «выставке, которая могла бы быть» — реконструкция Марты Волковой и Славы Шевеленко «Русская шизореволюция». Все вещи — из частных коллекций и семей авторов.



Если кратко — это проект, который могли бы сделать в их отсутствие петербургские друзья художников, уехавших из страны в начале 90-х. Привлекает внимание многоэтажное пояснение к портрету Тимура Новикова (Е-Е) Евгения Козлова (среди прочего, автора обложки пластинки группы «Кино» «Начальник Камчатки» (1984)): «Портрет Тимура Новикова с костяными руками» 1988 года из Русского музея восходит к картине из спектакля Нового театра «Балет трёх неразлучников» (1985) по Хармсу, то есть основан на фотографии, «за которой следует работа на бумаге и, наконец, картина на холсте».



Создатели (куратор — Андрей Хлобыстин) позиционируют проект как «выставку-аттракцион». Но это аттракцион не в духе мегаломанского диснейленда, какие бывают в «Манеже», а более кустарный. Зрителю рассказывают, как Инал Савченков в 2022 году обнаружил в частной коллекции цикл подделок под свои работы и «прошёлся рукой мастера по фальшивкам», таким образом «вернув» их себе.



Есть на выставке и неподтверждённая работа Тимура Новикова («Без названия», 1989): в качестве этикетки рядом с ней — распечатка с соответствующего раздела «Неподтверждённые работы» с сайта Комитета Тимура Новикова. Забавный парадокс — в сети баталии на тему подлинности его произведений выглядят максимально серьёзно, а выставка в музее имени Дягилева говорит: пфф, забейте, автор — это миф.



Несколько лет назад с публичным заявлением выступил Клуб друзей Маяковского — организация из истории арт-подполья. Клуб критиковал процедуру признания подлинности работ Тимура Новикова через Комитет: там якобы мониторили аукционы и при появлении на торгах вещей Тимура, представленных не Комитетом, направляли организаторам письмо, что правообладатели не подтверждают подлинность. И якобы не имело значения, была это оригинальная работа или нет: по словам «друзей Маяковского», бывало, что вещи, проданные самим Тимуром, имеющие все необходимые бумаги, объявлялись нелегитимными. После снятия с торгов фото работы появлялось на сайте среди неподтверждённых — «и это, естественно, становилось для нее своего рода «волчьим билетом» — и уже навсегда». Члены Комитета — Екатерина Андреева, Олег Котельников, Мария Новикова-Савельева, Айдан Салахова и Сергей Шутов. Сергей Бугаев «отстранён в связи с утратой доверия».



На фоне таких обид в музее имени Дягилева показывают проект Олега Маслова «Новые горизонты. Утраченные полотна Тимура Новикова» — фото художника, загорающего летом 2023 года среди простынок и полотенец. Людям, желающим доказать подлинность работ Новикова из своих коллекций, наверное, не смешно, но со стороны «признание» разноцветного белья «утраченными полотнами» ещё как веселит.



Олег Маслов. «Новые горизонты. Утраченные полотна Тимура Новикова» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







История с заменой работ перед открытием выставки в Русском музее очередной раз подогрела рынок, подсветив имя Тимура Новикова. В отличие от претензий внутри тусовки, неловкая тактика федералов, скорее, пойдёт на пользу бренду «Новая Академия». А там, глядишь, и детские рисунки сгодятся. После истории с «Клином Новикова» на «Авито» замелькали объявления о продаже работ Тимура (за 150–200 тысяч рублей). При попытке узнать провенанс, владельцы ссылаются на галереи или разводят руками, что при жизни автора спрашивать сертификаты было абсурдным: были иные времена. Впрочем, соглашаются на любые экспертизы — за счет покупателя.



«Влияния, оммажи, подделки» (18+) похожи на изнанку выставки Русского музея. Музейный «клин» после манипуляций с экспозицией стал подчёркнуто строгим, без фривольности раннего неоакадемизма. Выставка в Михайловском замке от этого не стала хуже — всё-таки дома и стены помогают, а неоакадемизм там дома, ведь в 1997 году художники на какое-то время поселились в просторном помещении на последнем этаже замка. И по сути, оба проекта — и «Клин», и «Влияния, оммажи, подделки» — про тусовку; но история искусства во многом — история тусовок, даже если речь про Ренессанс в Венеции.



«Клин Новикова», сообразно статусу музея, держит спину ровно, а подбородок — высоко. Да и «Влияния и оммажи», если обходить зал по часовой стрелке, заканчиваются вовсе не фиглярством, а фотопроектом Александра Большакова «Надгробия героев «Новой культуры». Едва ли в более «серьёзном» месте надгробия работали бы лучше; контраст живого и дурашливого с могилами — утверждение петербургской амбивалентности, панкования и академичности одновременно. И, конечно, задорный пинок живущим.



Анастасия Семенович, специально для «Фонтанки.ру»

