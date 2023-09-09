Петербургский суд отказал в изоляции сбежавшего на СВО из-под ареста обвиняемого

Следствие по делу о хулиганстве просило изменить меру пресечения Егору Гузенко, который полтора года назад сбежал из-под домашнего ареста. Обвиняемый для суда недоступен.

О ходатайстве следствия 9 сентября сообщает Объединенная пресс-служба. Суд изучил материалы дела, расследование которого было приостановлено в октябре 2022 года и возобновлено в начале августа на десять суток. Глядя на сроки, суд усомнился в легитимности ходатайства, не говоря уже о том, что в материалах не нашлось постановления об объявлении Гузенко в розыск. Следствию было отказано.