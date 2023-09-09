Петербургский суд отказал в изоляции сбежавшего на СВО из-под ареста обвиняемого

Следствие по делу о хулиганстве просило изменить меру пресечения Егору Гузенко, который полтора года назад сбежал из-под домашнего ареста. Обвиняемый для суда недоступен.
О ходатайстве следствия 9 сентября сообщает Объединенная пресс-служба. Суд изучил материалы дела, расследование которого было приостановлено в октябре 2022 года и возобновлено в начале августа на десять суток. Глядя на сроки, суд усомнился в легитимности ходатайства, не говоря уже о том, что в материалах не нашлось постановления об объявлении Гузенко в розыск. Следствию было отказано.
В октябре 2021 года Гузенко на Петроградской стороне сцепился с незнакомой компанией, закончилось стрельбой и задержанием. Обвиняемый, по версии следствия, выстрелил потерпевшему в лицо, причинил боль и моральный вред. Пистолет, писала «Фонтанка», был аэрозольным и, по версии обвиняемого, использовался для защиты. Задержанием Гузенко был недоволен, жертвой настроения пала гипсокартонная стена в отделе полиции.
Все эти неприятности вылились для Гузенко в домашний арест, но уже бывавший в Донбассе Женя-Казак почти сразу после начала СВО срезал с ноги браслет и отправился добровольцем в окопы, где, как известно «Фонтанке», и находится до сих пор.
На передовой Гузенко задавался вопросом: а будут ли его арестовывать, если он вернется живым? О том, как уже возвращался, — здесь.