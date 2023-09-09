Номинал с сережками. В суде рассказали о роли помощника доктора Курпатова

Алексей Иевский на судебном заседании Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться







Свидетели по делу бывшего помощника доктора Курпатова рассказали суду, как Алексей Иевский стал работать под началом знаменитого психотерапевта, как он внезапно пропал и носил ли он сережки. Не обошлось без уменьшительно-ласкательных.



Дело Алексея Иевского слушает Куйбышевский районный суд. Помощника доктора Курпатова обвиняют в краже и мошенничестве на общую сумму 42,3 млн рублей. Иевский был арестован в ноябре 2021 года по заявлению доктора Курпатова, при котором он состоял личным помощником. По словам обвиняемого, отношения с шефом выходили за рамки служебных функций. Защита связывает уголовное преследование с личной неприязнью к подсудимому. Сам Курпатов назвал поведение бывшего помощника «обычным рейдерским захватом в лучших традициях 90-х». Зимой 2022 года Иевский был отпущен под домашний арест. Дело дошло до суда весной 23-го, но вскоре вернулось на доследование. Прокуратура оспорила это решение и выиграла.



«Порше» и сережки Один из эпизодов касается кражи 9,3 млн рублей на Porsche Cayenne. Судя по обвинительному заключению, Иевский под предлогом покупки «Порше» похитил эти деньги и распорядился ими по своему усмотрению; при этом знал, что машина на Курпатова оформлена не будет. В суде допросили свидетеля, который автомобиль продавал.

Сотрудник салона Ренат Манжуков поделился с судом, что Курпатов их давний клиент. За последней своей покупкой доктор приехал в салон вместе с Иевским в один из воскресных дней 2020 года. Машин было всего три, Курпатов остановился на одном из вариантов, вопрос со скидкой перенесли на понедельник. Когда руководство согласовало доктору дисконт почти в 300 тысяч, Манжуков позвонил Курпатову, назвал цену и собеседники заочно пожали руки — доктор сказал, что все дальнейшие согласования будут с его помощником. Иевский присылал документы — свой паспорт и два водительских удостоверения для страхового полиса. Вопрос о том, почему право собственности на автомобиль было оформлено на Иевского, перед Курпатовым не поднимал — клиентов лишний раз у них в салоне беспокоить не принято. Манжуков и его руководство понимали, что фактически машиной владеть будет доктор, а все остальное — просто бумажные формальности. Забирать машину Курпатов приехал сам, вместе с помощником. Клиенты поставили оставшиеся подписи и оба получили от салона подарки.

Суд заинтересовало, что презентовал салон. Оказалось, что шоколад, и у председательствующего это вызвало легкое негодование — лучше бы дарили еще одно колесо или хотя бы какой-нибудь насос. Защита же уточняла, почему подарка было два, если салон считал единственным фактическим владельцем Курпатова. Свидетель подумал и сказал, что если клиент приезжает забирать машину с женой, то подарки принято дарить обоим. «Сравнение некорректно», — под улыбки подсудимого и его адвоката поспешил прервать развивающуюся мысль судья.

Еще один вменяемый Иевскому эпизод касается кражи в квартире Курпатова сережек за 2,6 млн и часов Breguet за 1,2 млн. Пришедшие в суд свидетели пролить свет на обстоятельства хищения не могли, но предшественник Иевского на должности помощника доктора отметил, что Алексей, когда появлялся в офисе на Достоевского, всегда выглядел лучше остальных — брендовая одежда, «Ролекс» и прочее. Вопрос адвоката подсудимого о том, носил ли Иевский сережки, вызвал возмущение у прокурора — мол, отношения к делу не имеет; но уже к следующему свидетелю гособвинитель одумалась и про сережки спросила сама. Пока корреспондент «Фонтанки» рассматривал с затылка уши подсудимого в поисках проколов, рассказать о любви Иевского к сережкам свидетели однозначно не так и не смогли. Уши, если что, проколоты.

Запутанная бухгалтерия

Из показаний свидетелей стало ясно, как была устроена бизнес-система Курпатова в том, что касалось онлайн-курсов (по версии следствия, Иевский на этом деле похитил 35 миллионов). Предшественник подсудимого на должности личного помощника Курпатова Александр Федоров рассказал, что делать онлайн-курсы на основе трудов и опыта психотерапевта было его идеей, и как раз из-за занятости производством этого продукта, доктору и понадобился новый помощник. Иевского отобрал среди кандидатов Федоров.

Сперва деньги с проданных курсов поступали на счет ИП Федоров, половина уходила Курпатову, вторая — Федорову и его команде, они распределялись на зарплаты и сопутствующие расходы. Маркетингом занималось ООО «Олимп», по сути состоящее из тех же подчиненных Курпатова, которые сидели в том же офисе. Из-за не описанного в заседании конфликта, «Олимп» выполнять свои функции перестал, и на общем собрании Курпатов рассказал всем сотрудникам про ООО «Онлайн Продакшн». Судя по показаниям трех свидетелей, эта организация заключала договоры с ИП, а ИП — с самозанятыми, так и рассчитывались. Гендиректором «Онлайн Продакшн» был Иевский, а в качестве ИП зарегистрировались руководители каждого из проектов под конкретные программы онлайн-курсов. То есть юридически сам Курпатов расчеты со свидетелями не проводил, но все знали и многократно повторили в суде, что руководство в лице ныне подсудимого было формальным, а на самом деле всеми деньгами распоряжался Курпатов. Да и не сказать, что сторона защиты с этим спорила.



К деятельности Иевского свидетели обвинения, казалось, относились с легким пренебрежением. Несколько раз прозвучало, что он даже не прошел ни один из курсов. Его бизнес-деятельность сводилась к тому, чтобы раз в месяц считать, сколько было заработано, причем делал это Иевский на бумажке, а не хотя бы в эксель-таблице. Он также подписывал платежки и в мессенджерах отвечал формальное «ок», когда ему присылали проект бюджета. Одна из свидетельниц рассказала, что это «ок» она пересылала бухгалтеру, а уже та отправляла деньги. На вопрос Федорову о том, почему сам Курпатов не был директором, свидетель предположил, что ему было нельзя совмещать бизнес-деятельность с должностью одного из топ-менеджеров Сбера. Все шло нормально по вышеописанной схеме, когда внезапно в конце августа 2021 года Иевский, как высказались свидетели, пропал — у него просили согласование бюджета и расчета по заработанному, но он не отвечал и деньги не отправлял. Доступа к счетам, по словам свидетелей, у самого Курпатова не оказалось. Когда некие детали «пропажи» Иевского были опубликованы в СМИ, Курпатов снова всех собрал и сказал, что Иевский воровал, но скоро все снова будет хорошо.

В картотеке Арбитражного суда есть два решения по искам ИП Курпатов и ИП Федоров к «Онлайн продакшн». По первому общество должно вернуть порядка 10 млн, по второму — почти 4 млн. Оба решения относятся к концу марта 2022 года, досудебные претензии обществу были направлены в середине сентября 2021-го. Заявление Курпатов написал еще через пару недель.

В кульминации заседания Иевский поинтересовался у Федорова, обращался ли к нему Курпатов ласковыми словами и входило ли в его должностные обязанности проживание в квартире доктора. Суд вопросы снял. Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»