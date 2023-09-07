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    Движение по «Скандинавии» открыли после смертельного ДТП с грузовиком и велосипедистками

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    Движение по трассе «Скандинавия» в сторону Выборга открыли по всем трем полосам вечером 7 сентября. Проезд в сторону Петербурга также осуществляется без ограничений, сообщает пресс-служба «Упрдор Северо-Запад».

    Трассу перекрывали на время следственных действий на месте смертельного ДТП, в котором погибли две юные велосипедистки, а еще десять спортсменок получили травмы. Авария на 59-м километре «Скандинавии» в районе развязки на поселок Огоньки произошла в 10:45. По предварительной информации, 31-летний иностранец за рулем «Скании» с прицепом врезался в двигавшийся перед ним автомобиль, сопровождавший спортсменок. Машина в результате отлетела в колонну велосипедисток, которые пару дней назад поступили в школу-интернат «Олимпийский резерв» Курортного района.

    По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД. Следователи петербургского главка полиции намерены в ближайшее время выйти в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя грузовика. Еще одно уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которые повлекли смерть, СК Ленобласти возбудил против транспортной компании и учебного учреждения.

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