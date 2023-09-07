Движение по «Скандинавии» открыли после смертельного ДТП с грузовиком и велосипедистками

Движение по трассе «Скандинавия» в сторону Выборга открыли по всем трем полосам вечером 7 сентября. Проезд в сторону Петербурга также осуществляется без ограничений, сообщает пресс-служба «Упрдор Северо-Запад».



Трассу перекрывали на время следственных действий на месте смертельного ДТП, в котором погибли две юные велосипедистки, а еще десять спортсменок получили травмы. Авария на 59-м километре «Скандинавии» в районе развязки на поселок Огоньки произошла в 10:45. По предварительной информации, 31-летний иностранец за рулем «Скании» с прицепом врезался в двигавшийся перед ним автомобиль, сопровождавший спортсменок. Машина в результате отлетела в колонну велосипедисток, которые пару дней назад поступили в школу-интернат «Олимпийский резерв» Курортного района.

