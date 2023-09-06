Белые розы и горькие слезы: памятник Юрию Шатунову открыли на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве 6 сентября проходит день памяти артиста Юрия Шатунова, который в этом году мог бы отметить свой 50-летний юбилей. На его могиле торжественно открыли памятник, установленный накануне, передает городской портал MSK1.RU.

Фото: Александр Филиппов / MSK1.RU Поделиться Поделиться





На кладбище собрались родные Юрия Шатунова, включая его жену Светлану. Она стояла молча рядом с могилой, с белыми розами в руках. Друзья и близкие вспоминали, каким был Юрий как человек. Александр Игудин, друг и коллега Шатунова, поделился своими воспоминаниями о звезде «Ласкового мая». «Юра запомнился самым добрым, искренним и, что главное, улыбчивым человеком», — рассказал Александр Игудин. По его словам, в улыбке Шатунова заключалась его душа.



Вдова Юрия Шатунова рассказала, что дизайн памятника был выбран из нескольких вариантов. Для Светланы было важно, чтобы розы возле могилы артиста были живые, поэтому включать их в композицию мемориала отказалась. Скульптором мемориального сооружения выступила Виктория Тищенко, которая выиграла конкурс, объявленный семьей покойного.

Фото: Александр Филиппов / MSK1.RU Фото: Александр Филиппов / MSK1.RU Фото: Александр Филиппов / MSK1.RU Фото: Александр Филиппов / MSK1.RU Фото: Александр Филиппов / MSK1.RU Фото: Александр Филиппов / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Помимо родственников на кладбище пришли десятки поклонников артиста. У большинства в руках были белые розы.

«Я Юру знаю с 1989 года — это моя жизнь. А мне 48 [лет]. На памятные даты не приходила специально, потому что народу много, наедине легче со своими чувствами. Памятник, конечно, классный, но лучше бы Юра был живой. Очень больно, горько, но, наверное, так надо свыше», — рассказала одна из поклонниц, которая узнала про Юрия Шатунова еще в 14 лет.



Юрий Штаунов родился 6 сентября 1973 года в Башкирии. Из-за холодных отношений с матерью и отчимом Юра часто сбегал к бабушке. Когда мальчику исполнилось 11 лет, его мать, Вера Шатунова, отдала его в школу-интернет №2 из-за проблем со здоровьем, а через два месяца скончалась от сердечной недостаточности.



Юра часто сбегал из интернета, а с ноября 1984 года по октябрь 1985 года бродяжничал в Башкирии и Оренбургской области. В 1986-м он попал в школу-интернат №2 Оренбурга под опеку Валентины Тазекеновой. Там подросток познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который написал первую песню для Юрия Шатунова. Так началась история «Ласкового мая».

С 198-го по 1988 годы были написаны главные хиты коллектива — «Белые розы», «Лето», «Седая ночь», «Розовый вечер» и «Глупые снежинки». В 1988 году Александр Разин, менеджер популярной тогда группы «Мираж», услышал записи «Ласкового мая», а затем занялся продюсированием коллектива. В 1988 году песни «Ласкового мая» стали известны во всем Советском Союзе. В девяностые Юрий Шатунов начал сольную карьеру, выпустив хит «Звездная ночь» и альбом «Ты помнишь». В нулевые часто гастролировал как сольно, так и в составе различных дискотек.

В ночь на 23 июня 2022 года артист «Ласкового мая» скончался в возрасте 48 лет.