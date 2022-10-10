Умер музыкант «золотого» состава «Ласкового мая»

Первый состав группы «Ласковый май» потерял ещё одного музыканта. В Нижнем Новгороде скончался клавишник Михаил Афанасьев.
«Ушёл из жизни клавишник первого состава «Ласкового мая», который бессменно работал в моей группе, всегда сопровождал мои концерты. Это уникальный человек — Миша Афанасьев, которого любили безумно все в группе», — рассказал продюсер коллектива Андрей Разин в запрещённой в РФ соцсети 10 октября.
Он сообщил, что новость о смерти Афанасьева пришла из Нижнего Новгорода сегодня. Раскрывать причину Разин не стал.
В сентябре 2020 года в Петербурге скончался солист первого состава «Ласкового мая» Александр Прико. Через год не стало продюсера и одного из создателей группы Алексея Мускатина. В июне этого года умер Юрий Шатунов, причиной стала острая сердечная недостаточность. Часть праха артиста похоронили на Троекуровском кладбище.