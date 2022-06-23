Умер Юрий Шатунов, который знал «правильные ноты». «Фонтанка» вспомнила о его песнях и судах

У феномена «Ласкового мая» для нашей страны мало аналогов. Как группа достигла сверхъестественной популярности и каким был ее солист?

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Поделиться Поделиться





Конец 1980-х. На сцене провинциального дворца спорта — практически никому еще не известная группа «Ласковый май». Несколько юных музыкантов, почти детей, и вертлявый темненький мальчик с микрофоном. Мне, младшей школьнице, очень нравятся незамысловатые мелодии, я, немножко стесняясь, чуть подпрыгиваю в кресле, отбиваю ритм ногой и тихонько подпеваю за солистом: «Белые розы, белые розы, беззащитны шипы…» Моя мама презрительно морщится — ей, поклоннице Высоцкого, не по вкусу новая популярная музыка. Всего через несколько месяцев песни группы будут доноситься из каждого утюга каждой квартиры всей огромной территории СССР. До сих пор я не уверена, что тогда видела действительно «того самого» Юру Шатунова — в то время рассказывали о немыслимом количестве групп-двойников популярных коллективов, которые зарабатывали деньги, разъезжая по стране и открывая рот под фонограмму.



История «Ласкового мая» стала главным бесперебойным орудием маркетинга группы. К каждой песне прилагалось обязательное пояснение, что «Ласковый май» — коллектив воспитанников детского дома. Их звезда — герой-беспризорник Юра Шатунов, одновременно порочный и невинный в своих драных джинсах и расстегнутой жилетке на голое тело, — прекрасно вписывался в образ талантливого сироты, который победил жизненные невзгоды силой своего музыкального гения. На самом деле, хотя семью Шатунова нельзя было назвать благополучной, Юра все-таки воспитывался в семье до 11 лет, до болезни и смерти матери. В 1986 году он оказался в школе-интернате № 2 Оренбурга.



Там он стал участником коллектива под руководством 22-летнего музыканта Сергея Кузнецова, который и написал первые песни, исполненные Шатуновым. Позже Кузнецов стал автором главных хитов «Ласкового мая». Его авторству принадлежат «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь», «Глупые снежинки», «Бездомный пёс» и многие другие песни. Первую запись коллектива Кузнецов отдал на реализацию продавцам кассет, и так релиз разошелся по всему Союзу.

Как вспоминал в своих интервью продюсер Андрей Разин, он услышал песни «Ласкового мая» по радио в поезде. Впечатленный, он сошел на ближайшей станции и отправился в Оренбург, чтобы привезти музыкантов в Москву. Юре Шатунову тогда исполнилось 15 лет.



Под крылом настоящего московского продюсера группа обрела невероятную популярность. Музыканты давали по восемь концертов в день, а также, по уверениям Андрея Разина, по стране разъезжал 61 концертный состав двойников группы. Но на пике славы коллектив просуществовал всего три года. Через год, в 1989 году, ее покинул главный автор Сергей Кузнецов из-за тяжелой моральной обстановки в коллективе. В 1991 году из группы ушел Юрий Шатунов. После этого группа перестала существовать.



Почти двадцать лет после этого о Шатунове мало что было слышно. В начале 1990-х он уехал в Германию, потом пытался вернуться в шоу-бизнес, в 1994 году выпустил альбом (большинство песен написал все тот же Сергей Кузнецов) и клипы «Звёздная ночь» и «И упав на колени» и даже подписал контракт с продюсером Борисом Зосимовым. Но популярность не вернулась. Юрий Шатунов женился, у него родились двое детей.



Несколько последних лет шла напряженная судебная тяжба между Юрием Шатуновым и Андреем Разиным по поводу авторских прав на песни «Ласкового мая». Разин утверждал, что обладает полными правами на песенное творчество коллектива, и запрещал Шатунову исполнять хиты «Ласкового мая».

В 2020 году бывший продюсер Шатунова Андрей Разин в «Аргументах недели» опубликовал заявление, что певец не имеет прав на сольные выступления без его ведома: «Шатунов, согласно договору от 14.09.2013 года, без моего ведома не имеет права выступать на сцене — ни с концертами, ни с сольными номерами, ни давать никаких пресс-конференций ни на какую тему. Он вообще не имеет права разговаривать публично, о чём угодно разговаривать: о семье, о погоде, о лошадях или грибах, — он не имеет права рта раскрыть без моего дозволения».



Однако последний суд, который состоялся в июне 2022 года, выиграл певец. Согласно судебному постановлению, музыкальный продюсер Андрей Разин незаконно присвоил исключительные права на творчество группы, написало 8 июня РИА Новости.

Сначала продюсер объявил в своих соцсетях о недееспособности такого решения, но после известия о смерти бывшего коллеги удалил свое сообщение.



«У нас с ним были многогранные отношения. И добрые, и порой сложные. Мы даже были кумовьями. Именно такие отношения и называются «жизнь», — написал Андрей Разин в соцсетях 23 июня под прощальной фотографией Юрия Шатунова.



Юрий Шатунов скончался от инфаркта в возрасте 48 лет. Он был полон жизненных и творческих сил, занимался спортом. Единственной вредной привычкой было курение — он пристрастился к сигаретам в неблагополучном детстве. Как пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на телеграм-канал Mash, в день смерти певец отдыхал с друзьями, когда почувствовал резкую боль в груди, из-за чего ему вызвали скорую помощь и доставили в ближайшую домодедовскую больницу. Как выяснило РИА Новости, артиста привезли в крайне тяжелом состоянии. На протяжении почти двух часов медики оказывали ему всю необходимую помощь и боролись за жизнь. Несмотря на старания врачей, Шатунов умер от острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда.

В последние годы Юрий Шатунов был частым гостем ретроконцертов, а также давал сольные концерты. Он выходил на сцену в хорошей физической форме. Его детская миловидность трансформировалась в красоту зрелого мужчины. Но песни он исполнял все тем же высоким подростковым голосом — как старые про седую ночь и белые розы, так и новые, про то, что «волосы покрылись инеем».



«Корове необязательно пить молоко, чтобы давать молоко», — так ответил Юрий Шатунов в фильме «Здесь был Юра» на упреки в отсутствии музыкального образования.

«Я знаю, какие мне ноты нужны, и так получается, что они людей будоражат. Значит, это правильные ноты. Тот пласт слушателей, который вырос на моих песнях, растет вместе со мной. Они останутся со мной до конца, пока меня не станет», — сказал музыкант.

Мария Лащева, «Фонтанка.ру»

