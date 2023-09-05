На могиле Юрия Шатунова на Троекуровском установили памятник. Поклонников к нему пустят завтра

Памятник установили на могиле певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище в Москве. Официальная церемония открытия состоится 6 сентября в день рождения музыканта, сообщает 5 сентября MSK1.RU.
На время монтажа памятника доступ к могиле закрывали. Вдова Шатунова Светлана рассказала, что бронзовая статуя певца высотой 210 см обошлась в 10 миллионов рублей. Она также отметила, что была против включения в архитектурную композицию роз.
Мероприятие на Троекуровском кладбище начнется в 10 утра. Планируется, что в нем примут участие люди, близко знавшие артиста, пишет StarHit. Сначала доступ к могиле будет только у семьи и друзей, после к памятнику смогут подойти поклонники.
Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня 2022 года в больнице. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В России захоронена лишь часть праха артиста. Другую семья увезла в Германию.