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    На могиле Юрия Шатунова на Троекуровском установили памятник. Поклонников к нему пустят завтра

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    Памятник установили на могиле певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище в Москве. Официальная церемония открытия состоится 6 сентября в день рождения музыканта, сообщает 5 сентября MSK1.RU.

    Фото: Артем Устюжанин. MSK1.RU
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    На время монтажа памятника доступ к могиле закрывали. Вдова Шатунова Светлана рассказала, что бронзовая статуя певца высотой 210 см обошлась в 10 миллионов рублей. Она также отметила, что была против включения в архитектурную композицию роз.

    Мероприятие на Троекуровском кладбище начнется в 10 утра. Планируется, что в нем примут участие люди, близко знавшие артиста, пишет StarHit. Сначала доступ к могиле будет только у семьи и друзей, после к памятнику смогут подойти поклонники.

    Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня 2022 года в больнице. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В России захоронена лишь часть праха артиста. Другую семья увезла в Германию.

    Фото: Артем Устюжанин. MSK1.RU

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