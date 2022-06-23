Главврач больницы, куда привезли певца Юрия Шатунова, рассказал о последних часах жизни солиста «Ласкового мая»

Певец Юрий Шатунов скончался в Домодедовской центральной районной больнице из-за острой сердечной недостаточности — медики более часа боролись за его жизнь. Об этом 23 июня рассказал главврач больницы Андрей Осипов, передает телеканал «Звезда».
Друзья Шатунова, по словам главврача, привезли певца в больницу около 23:30 в крайне тяжелом состоянии. Медики в течение полутора часов боролись за его жизнь, но солиста «Ласкового мая» спасти не удалось.
«К сожалению, пациент скончался в результате острой сердечной недостаточности», — заявил главврач Домодедовской центральной районной больницы.
Накануне стало известно, что певец Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни. Его главными хитами стали песни «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и другие.