    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, ю-з

    759мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd53.28eur55.83
    ТЕМА ДНЯ

    Умер Юрий Шатунов

    Как будем отдыхать в 2023-мПогода шепчет: на шашлыкиКак посмотреть "Алые Паруса"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Главврач больницы, куда привезли певца Юрия Шатунова, рассказал о последних часах жизни солиста «Ласкового мая»

    31598
    16 комментариев

    Певец Юрий Шатунов скончался в Домодедовской центральной районной больнице из-за острой сердечной недостаточности — медики более часа боролись за его жизнь. Об этом 23 июня рассказал главврач больницы Андрей Осипов, передает телеканал «Звезда».

    Друзья Шатунова, по словам главврача, привезли певца в больницу около 23:30 в крайне тяжелом состоянии. Медики в течение полутора часов боролись за его жизнь, но солиста «Ласкового мая» спасти не удалось.

    «К сожалению, пациент скончался в результате острой сердечной недостаточности», — заявил главврач Домодедовской центральной районной больницы.

    Накануне стало известно, что певец Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни. Его главными хитами стали песни «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и другие.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ43

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (16)

    SU LUX INN
    сначала Витя Цой, потом Юра Шатунов - уходят Лучшие!
    Modest_5e4ce41f7533b
    Бедный Йорик!
    Mr.Long
    "боролись за его жизни"
    Где редактор?! Что за позор?!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close