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    Самодельное устройство с порохом сработало в вентиляционной шахте во дворе военкомата в Невском районе

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    3 комментария

    Вентиляционная шахта, ведущая к заброшенному бомбоубежищу на улице Крупской в Петербурге, в результате взрыва получила незначительные повреждения. На месте работают взрывотехники ФСБ.

    Как стало известно «Фонтанке» 5 сентября, в шахте взорвалось СВУ, которое, по предварительной информации, состояло из 100–150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой. Оно сработало около полудня во дворе дома 5 по улице Крупской. В 20 метрах от места взрыва находится военкомат Невского района.

    На месте работают сотрудники правоохранительных ведомств.

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    Комментарии 3

    Гость05 Сен 2023 в 13:46
    Мой родной военкомат)))
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