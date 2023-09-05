Самодельное устройство с порохом сработало в вентиляционной шахте во дворе военкомата в Невском районе

Вентиляционная шахта, ведущая к заброшенному бомбоубежищу на улице Крупской в Петербурге, в результате взрыва получила незначительные повреждения. На месте работают взрывотехники ФСБ.
Как стало известно «Фонтанке» 5 сентября, в шахте взорвалось СВУ, которое, по предварительной информации, состояло из 100–150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой. Оно сработало около полудня во дворе дома 5 по улице Крупской. В 20 метрах от места взрыва находится военкомат Невского района.
На месте работают сотрудники правоохранительных ведомств.