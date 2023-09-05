Водитель автобуса стрелял в пассажира в Петербурге

Водителя автобуса задержали в Московском районе после стрельбы.
Петербуржец позвонил в «112» накануне около двух дня и пожаловался на водителя автобуса, который выстрелил в него из аэрозольного пистолета на улице Костюшко, стало известно «Фонтанке» 5 сентября.
По предварительной информации, у водителя ГУП «Пассажиравтотранс» и пассажира возник конфликт, в ходе которого первый выстрелил три раза из аэрозольного пистолета.
38-летнего водителя задержали, а пистолет «Удар» изъяли.
Мужчину доставили в отдел полиции, где составили протокол о «мелком хулиганстве». Ранее он попадал в поле зрения полиции по делам о грабеже и краже.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщили в «Пассажиравтотрансе», по данному факту проводится всесторонняя проверка. Действиям водителя будет дана оценка по итогам служебного расследования.