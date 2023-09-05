Премьера фильма Романа Полански «Дворец» с Александром Петровым вызвала скандал в Венеции

Новая лента автора «Ребенка Розмари», показанная на Венецианском кинофестивале вне конкурса, вызвала шквал отрицательных рецензий и нулевой рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes. При этом картину Романа Полански планируют показывать в России на больших экранах.

«Вырви-глаз жуть, мгновенно признанная одним из самых вопиющих кинопровалов года, а то и десятилетия», — охарактеризовал новую ленту критик Times. «Юмор с просроченным на 23 года сроком годности», — высказался обозреватель Daily Telegraph. «Не думаю, что я слышал раньше подобную мертвую тишину в кинозале во время фильма, изо всех сил пыжащегося развлечь зрителя», — описывает увиденное критик Variety. «Фильм, ужасный настолько, что режиссер больше не вправе защищаться своей гениальностью», — отмечает автор London Evening Standard.



Среди артистов, снявшихся в картине, — Фанни Ардан: она играет Маркизу, чей чихуахуа питается черной икрой и гадит на одеяло (на улице — холодно), в то время как она сама пытается соблазнить молодого водопроводчика. А герой Микки Рурка — финансист в парике, спаивающий бухгалтера. Александр Петров здесь — один из тех русских в швейцарском отеле, олигархов-бандитов, что заваливаются в него с чемоданами денег, охраной и девицами встречать Новый год (дело в фильме происходит в момент прихода миллениума, на рубеже 1999 и 2000 годов). К слову, в картине показано и прощальное обращение Бориса Ельцина в статусе президента России, и первое обращение Владимира Путина.



Российская пресса, сохраняя уважение к сединам и заслугам режиссера, высказывалась аккуратнее западной, но с тем же смыслом.

«Полански всегда был известен среди друзей как мастер анекдота — длинного, обычно разыгранного в лицах, как правило, похабного. «Дворец» — это именно оно, похабный анекдот. Вульгарная шутка. Показанный на прощание заинтересованной общественности средний палец», — оценил на «Кинопоиске» Станислав Зельвенский.



«Александр Петров слушает первое новогоднее обращение Путина в Гштаде в компании морковного цвета Микки Рурка, живого пингвина, обкакавшегося чихуахуа и пьяного двойника Ирины Винер. В финале все сношаются», — описала сюжет картины в своем телеграм-канале Зинаида Пронченко, добавив, что происходящее на экране невозможно объяснить ничем, кроме как желанием автора послать весь мир подальше. По ее мнению, российским дистрибьюторам ленты стоит выразить сожаление: «Дворец» в прокате «не жилец».

