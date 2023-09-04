Лицом на руле и ногой на тормозе. Автомобилистку в отключке на Суздальском доставали, разбив стекло

Стали известны подробности утреннего инцидента с автомобилисткой в бессознательном состоянии в Выборгском районе Петербурга. Чтобы достать ее из-за руля, сотрудникам ДПС пришлось разбить стекло машины.
Сначала около 9 часов утра 4 сентября в полицию поступила заявка о неадекватном водителе KIA в районе дома 32 по улице Композиторов, затем — о том, что на Суздальском шоссе стоит автомобиль с водителем без сознания, рассказал «Дорожный инспектор». Около 10 часов утра выехавшие на место сотрудники ГИБДД обнаружили на путепроводе в районе дома 14 по Суздальскому шоссе стоящий заведенным KIA Sportage. На водительском месте была женщина. Она сидела, уткнувшись лицом в руль, и на внешние раздражители не реагировала. Было решено разбить стекло пассажирской двери.
«Опасность была в том, что ее нога стояла на тормозе, и был шанс, что автомобиль поедет дальше. Впрочем, так и случилось. Автомобиль проехал несколько метров и остановился», — отметили в группе.
Из-за руля «КИА» достали 35-летнюю женщину с признаками наркотического опьянения. Алкотестер показал ноль, пройти медицинское освидетельствование автомобилистка отказалась. В итоге на нее составили административный материал по ст. 12.26 КоАП РФ («Отказ от освидетельствования»), а машину увезли на спецстоянку.