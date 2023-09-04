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    На севере Петербурга «КИА» не доехала до моста: женщина-водитель отключилась за рулем

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    Женщину-водителя увезли в больницу в Выборгском районе. До бессознательного состояния она, судя по всему, довела себя сама.

    Как стало известно «Фонтанке» 4 сентября, стоящий автомобиль увидели на Суздальском шоссе в районе въезда на мост в сторону Каменки в 10 утра. На место прибыл наряд ДПС. В автомобиле «КИА Рио» нашли женщину, лежащую лицом на руле.

    Скорая увезла 35-летнюю без сознания в больницу. Предположительно, она могла находиться под воздействием веществ. Но так это или нет, покажет экспертиза.

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