Дядя Степа, Мимиус и Крис создали группировку зайчиков-лапочек и промышляли запрещенным в Петербурге

Выборгский райсуд Петербурга огласил приговор фигурантам под кодовыми именами Крис, Мимиус и Дядя Степа, которые сбывали разные наркотики через интернет. Все трое в ходе судебного разбирательства вели себя как «зайчики-лапочки», но все равно получили сроки.

О подробностях дела 4 сентября рассказывает объединенная пресс-служба судов города. В группировке было четыре человека — организатор и вышеупомянутые персонажи, которым он сам присвоил никнеймы. Крис и Дядя Степа были закладчиками, а Мимиус администрировал интернет-магазин. Орудовала группировка с сентября 2019 года по октябрь 2020-го, продавала разные психотропные вещества через магазин, который организатор сам создал на интернет-площадке. Он же подыскивал покупателей, которые забирали товар через закладки.