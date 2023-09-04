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    Дядя Степа, Мимиус и Крис создали группировку зайчиков-лапочек и промышляли запрещенным в Петербурге

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    Выборгский райсуд Петербурга огласил приговор фигурантам под кодовыми именами Крис, Мимиус и Дядя Степа, которые сбывали разные наркотики через интернет. Все трое в ходе судебного разбирательства вели себя как «зайчики-лапочки», но все равно получили сроки.

    О подробностях дела 4 сентября рассказывает объединенная пресс-служба судов города. В группировке было четыре человека — организатор и вышеупомянутые персонажи, которым он сам присвоил никнеймы. Крис и Дядя Степа были закладчиками, а Мимиус администрировал интернет-магазин. Орудовала группировка с сентября 2019 года по октябрь 2020-го, продавала разные психотропные вещества через магазин, который организатор сам создал на интернет-площадке. Он же подыскивал покупателей, которые забирали товар через закладки.

    Все фигуранты признали вину, раскаялись, активно помогали следствию и вообще вели себя крайне хорошо. Тем не менее организатор получил 8 лет в колонии строгого режима, Мимиус и Дядя Степа — 7,5 года и 6 лет там же, а Крис — 5 лет в колонии общего режима. Всех признали виновными во множестве эпизодов по «наркотической» статье, у организатора их было больше 111.

    © Фонтанка.Ру

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