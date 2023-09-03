Ангар в районе нефтебазы «Ручьи» горит на площади 800 «квадратов»

В Санкт-Петербурге горит ангар на площади 800 «квадратов» на Пискаревском
По предварительной информации, горит автосервис — он находится рядом с нефтебазой «Ручьи».
Ранее источник «Фонтанки» уточнял, что в горящем помещении и рядом есть нефтепродукты.
По данным СПАРК, юридическое лицо «Нефтебаза Ручьи» ликвидировано в 2021 году.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не стал комментировать информацию о пожаре, посоветовал обратиться в пресс-службу. «Фонтанка» направила запрос на почту.
О пожаре стало известно утром в воскресенье. Жители Петербурга заметили огромный столб дыма из разных районов города.