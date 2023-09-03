Ангар в районе нефтебазы «Ручьи» горит на площади 800 «квадратов»

В Санкт-Петербурге горит ангар на площади 800 «квадратов» на Пискаревском проспекте, 119 . Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщили в МЧС. К ликвидации возгорания привлечено 12 единиц техники и 60 человек.

По предварительной информации, горит автосервис — он находится рядом с нефтебазой «Ручьи».