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    Ангар в районе нефтебазы «Ручьи» горит на площади 800 «квадратов»

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    В Санкт-Петербурге горит ангар на площади 800 «квадратов» на Пискаревском проспекте, 119. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщили в МЧС. К ликвидации возгорания привлечено 12 единиц техники и 60 человек.

    По предварительной информации, горит автосервис — он находится рядом с нефтебазой «Ручьи».

    Ранее источник «Фонтанки» уточнял, что в горящем помещении и рядом есть нефтепродукты.

    По данным СПАРК, юридическое лицо «Нефтебаза Ручьи» ликвидировано в 2021 году.

    Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не стал комментировать информацию о пожаре, посоветовал обратиться в пресс-службу. «Фонтанка» направила запрос на почту.

    О пожаре стало известно утром в воскресенье. Жители Петербурга заметили огромный столб дыма из разных районов города.

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