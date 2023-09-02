В Киеве арестовали бизнесмена Игоря Коломойского

Шевченковский суд Киева 2 сентября арестовал олигарха Игоря Коломойского до 31 октября по обвинению в мошенничестве и легализации денег, приобретенных преступным путем. Максимальное наказание по каждой из статей — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



За бизнесмена может быть внесен залог в размере 509 млн гривен (13,7 млн долл.), сообщает «Коммерсантъ». Однако, как пишет РБК со ссылкой на адвоката Александра Лысака, вносить его не будут, но подадут апелляцию на решение суда.



Заседание проходило в закрытом режиме, в кратком общении с журналистами Коломойский отрицал свою вину. По версии следствия, Коломойский легализовал и вывел за границу свыше 570 миллионов гривен в 2013–2020 годах.

