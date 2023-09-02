    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, южн

    762мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.34eur104.61

    В Киеве арестовали бизнесмена Игоря Коломойского

    1861
    40 комментариев

    Шевченковский суд Киева 2 сентября арестовал олигарха Игоря Коломойского до 31 октября по обвинению в мошенничестве и легализации денег, приобретенных преступным путем. Максимальное наказание по каждой из статей — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    За бизнесмена может быть внесен залог в размере 509 млн гривен (13,7 млн долл.), сообщает «Коммерсантъ». Однако, как пишет РБК со ссылкой на адвоката Александра Лысака, вносить его не будут, но подадут апелляцию на решение суда.

    Заседание проходило в закрытом режиме, в кратком общении с журналистами Коломойский отрицал свою вину. По версии следствия, Коломойский легализовал и вывел за границу свыше 570 миллионов гривен в 2013–2020 годах.

    Состояние основателя «Приватбанка» и экс-губернатора Днепропетровской области оценивается Forbes в миллиард долларов.

    В феврале у бизнесмена прошел обыск по делу о махинациях в подконтрольных ему компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МошенничествоЛегализация доходовКриминал
    ЛАЙК7
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 40

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    40
    close