Парень в Белгородской области погиб, когда вышел за пиццей. Его друга спасли колонки

В результате обстрела посёлка Уразово (Валуйский городской округ Белгородской области) 2 сентября повреждены в общей сложности 29 частных домов и четыре автомобиля. Об этом рассказывает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Посёлок, как уже сообщалось , обстреляли из РСЗО, скончался один человек и пострадали двое. По словам губернатора, погибший — молодой парень Дмитрий. Он в свой выходной заглянул в гости к другу. Вышел за пиццей, и в этот момент начался обстрел. У Дмитрия остались мама, жена, другие родственники. Власти обещают оказать им помощь.

Друг Дмитрия в момент обстрела был дома, за компьютером. Его «просто каким-то чудом» спасли две большие колонки, стоящие на подоконнике. Он получил множественные непроникающие осколочные ранения головы и грудной клетки. Врачи обработали раны и отпустили его лечиться домой.

Вторая пострадавшая — женщина, которая привезла пиццу. У неё множественные непроникающие осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног. Её в состоянии средней степени тяжести доставили в Валуйскую ЦРБ.

«На данный момент разрушения различной степени зафиксированы в 29 частных жилых домовладениях: где-то повредило кровлю, где-то выбило окна и посекло фасады, где-то снесло хозпостройки. Также повреждены 4 автомобиля», — добавляет Гладков.

Кроме того, было нарушено электро- и газоснабжение посёлка, его аварийные бригады уже восстановили. Сейчас ведётся ремонт оптоволоконного интернета. Специальная комиссия оценивает ущерб.



26 августа поселок Уразово тоже обстреливали кассетными боеприпасами. Были ранены шесть человек.

