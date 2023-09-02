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    Снаряд попал в дом в Белгородской области, есть погибший и раненые

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    В Белгородской области 2 сентября обстрелян из РСЗО посёлок Уразово (Валуйский городской округ). Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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    По его словам, один из снарядов попал в частный жилой дом. Один мужчина погиб от осколочных ранений. Ранены двое: женщина получила осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины, мужчина — осколочные ранения грудной клетки. Они в тяжёлом состоянии госпитализированы.

    «Бригадами скорой они доставлены в центральную районную больницу, вся необходимая помощь оказывается», — пишет Гладков.

    В общей сложности ракетными боеприпасами повреждено около 20 домовладений. Работают оперативные и аварийные службы.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

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