Снаряд попал в дом в Белгородской области, есть погибший и раненые

В Белгородской области 2 сентября обстрелян из РСЗО посёлок Уразово (Валуйский городской округ). Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, один из снарядов попал в частный жилой дом. Один мужчина погиб от осколочных ранений. Ранены двое: женщина получила осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины, мужчина — осколочные ранения грудной клетки. Они в тяжёлом состоянии госпитализированы.
«Бригадами скорой они доставлены в центральную районную больницу, вся необходимая помощь оказывается», — пишет Гладков.
В общей сложности ракетными боеприпасами повреждено около 20 домовладений. Работают оперативные и аварийные службы.