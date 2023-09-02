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    Дикобраз-альбинос родился в Карелии

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    Сразу два дня рождения празднуют в Карельском зоопарке, расположенном в городе Сортавала. А новорожденных — четверо.

    Недавно в зоопарке родился дикобраз-альбинос. Это большая редкость. Пока он живёт в закрытом вольере, но скоро его уже можно будет увидеть.

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    Три детеныша появились на свет у семьи декстеров — карликовых коров. Отец Гаврюша уже начал заботиться о своих телятах.

    Альбиносы в природе рождаются редко и выживать им сложно. В конце августа «Фонтанка» писала про абсолютно белу пуму из зоопарка Томаса Белта в Никарагуа. А 31 июля в зоопарке Brights Zoo в США появился на свет жираф без пятнышек.

    Фото: Карельский Зоопарк

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