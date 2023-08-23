Пятна больше не в моде. В Теннесси родился удивительный жираф

«Изысканный бродит жираф», — но не на озере Чад, как указывал Гумилев, а в зоопарке Brights Zoo, штат Теннесси, США, передает 22 августа телеканал CBS News. Дело в том, у что у детеныша совсем нет пятен. Такой окрас среди жирафов — настоящий эксклюзив.
«Не имеющее какого-либо узора животное родилось <...> 31 июля. По словам экспертов зоопарка, это единственный сетчатый жираф с однотонным окрасом на планете», — сказано в сообщении.
Автор: видео / CBS News / YouTube
Сейчас рост малыша — 183 сантиметра, и он впервые «вышел в свет». Зоопарк проводит конкурс на лучшее имя для нового обитателя. Ученые утверждают, что последний раз жирафа без пятен регистрировали в 1972 году в Токио.
В дикой природе за последние 30 лет численность жирафов сократилась на 40 процентов. В зоопарке надеются, что необычный малыш поможет привлечь внимание к этой проблеме.