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    Абсолютно белая пума появилась на свет. Это очень трогательные кадры

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    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube
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    Пятна больше не в моде не только у жирафов, но и пум. В зоопарке Томаса Белта в Никарагуа (Центральная Америка) родилась пума-альбинос. Пол малыша пока неизвестен. Ветеринар зоопарка Карлос Молина рассказал журналистам, что сейчас в мире живут всего четыре белые пумы, и новенький детёныш — одна из них.

    Автор: La Vanguardia / YouTube

    Всего в помёте три котёнка, другие два бежевые с пятнами. Взрослые пумы уже без пятен, их окрас обычно бежевый или коричневый. Мать с детёнышами пока держат в герметичной клетке, чтобы оградить её от стресса и чужеродных запахов. Если мать перепутает человеческие запахи с запахами котят, она может напасть на них. Отец живёт в отдельном вольере, чтобы он не навредил малышам. Посетителям их собираются показать, когда им исполнится три месяца.

    Белый детёныш здоров и хорошо кушает, рассказал ветеринар. Он добавил, что пумы-альбиносы очень чувствительны к солнечному свету и требуют внимательного ухода.

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    Пумы обитают на большой территории Северной и Южной Америк. Это четвёртый по величине представитель семейства кошачьих в мире и второй в Америке; крупнее неё только тигр, лев и ягуар. Наряду с ягуарунди, пумы — единственные американские кошки, которые окрашены однотонно; отсюда научное название этого вида Puma concolor («одноцветный»).

    Недавно, 31 июля, в зоопарке Brights Zoo в штате Теннесси, США, родился жираф без пятнышек. Он примерно такого же цвета, как мама пумы-альбиноса.

    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube

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