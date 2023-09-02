Директора Института США и Канады РАН сняли с должности после статьи об «имперском комплексе» России

Валерий Гарбузов, занимавший должность директора Института США и Канады Российской Академии наук, подтвердил 2 сентября ТАСС свою отставку. По его словам, приказ был подписан накануне. Указано, что решение было принято «по инициативе учредителя».
Специалист по внутренней и внешней политике США, автор около сотни научных работ, Гарбузов пришел в Институт в 2000 году, а в феврале 2016 года был выбран его директором.
Доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, он опубликовал в «Независимой газете» 29 августа статью, в которой писал о формировании государственной пропаганды СССР в 1960-х и 1970-х на основе внешнеполитической советской мифологии и разобрал «мифы». «Одним из них был тезис об американском империализме, захватывающем весь земной шар и препятствующем продвижению остального мира к светлому коммунистическому будущему», — говорится в публикации. Вторым опорным тезисом ученый назвал мнение об «исторической обреченности капитализма».
Гарбузов провел параллели с сегодняшним днем и описал «новые мифы», создаваемые «на волне антизападных настроений в атмосфере псевдопатриотического безумства» и распространяемые по телеканалам «в условиях ползучей реставрации сталинизма». Разбирая аргументы в поддержку собственных тезисов, он упомянул «ярко выраженный постимперский синдром», наблюдаемый, по его мнению, сегодня у России. Именно тем, что страна «оказалась заложником собственного имперского комплекса», он объясняет ее внешнеполитическое поведение.
Согласно информации с сайта Института США и Канады РАН, Валерий Гарбузов окончил истфак Псковского государственного педагогического института (ныне Псковский государственный университет) по специальности «история, обществоведение, английский язык». Преподавал историю в средней школе. Окончил аспирантуру Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена (ныне Российский государственный педагогический университет). Защитил кандидатскую диссертацию. В 1996 году ему было присвоено звание доцента. В 1985–2000 годах работал в Псковском государственном педагогическом институте, заведовал кафедрой всеобщей истории. В 1997–1998 годах как стипендиат программы «Фулбрайт» находился на стажировке в США. В 2000 году в Санкт-Петербургском государственном университете защитил докторскую диссертацию «Рейгановская революция»: Теория и практика американского консерватизма (1981–1988)» по специальности «всеобщая история».