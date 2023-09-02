Директора Института США и Канады РАН сняли с должности после статьи об «имперском комплексе» России

Валерий Гарбузов, занимавший должность директора Института США и Канады Российской Академии наук, подтвердил 2 сентября ТАСС свою отставку. По его словам, приказ был подписан накануне. Указано, что решение было принято «по инициативе учредителя».



Специалист по внутренней и внешней политике США, автор около сотни научных работ, Гарбузов пришел в Институт в 2000 году, а в феврале 2016 года был выбран его директором.



Доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, он опубликовал в «Независимой газете» 29 августа статью, в которой писал о формировании государственной пропаганды СССР в 1960-х и 1970-х на основе внешнеполитической советской мифологии и разобрал «мифы». «Одним из них был тезис об американском империализме, захватывающем весь земной шар и препятствующем продвижению остального мира к светлому коммунистическому будущему», — говорится в публикации. Вторым опорным тезисом ученый назвал мнение об «исторической обреченности капитализма».

