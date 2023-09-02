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    Жительница Курской области травмирована взрывной волной

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    Утром 2 сентября со стороны Украины обстреляли деревню Успеновка в Кореневском районе Курской области, сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

    «Насчитали три прилёта», — написал он.

    Есть один раненый — в результате взрывной волны пострадала женщина, медики оказывают ей помощь. Кроме того, в одном из домовладений выбило стёкла. «Поможем с восстановлением», — пообещал Старовойт.

    1 сентября в Курской области украинский беспилотный летательный аппарат атаковал

    атомград Курчатов. Беспилотник угодил в здание, никто не пострадал. Курская АЭС сообщила, что работает штатно.

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    Комментарии 4

    Гость02 Сен 2023 в 11:28
    Комментарии излишни.
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