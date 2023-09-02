Жительница Курской области травмирована взрывной волной

Утром 2 сентября со стороны Украины обстреляли деревню Успеновка в Кореневском районе Курской области, сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.



«Насчитали три прилёта», — написал он.



Есть один раненый — в результате взрывной волны пострадала женщина, медики оказывают ей помощь. Кроме того, в одном из домовладений выбило стёкла. «Поможем с восстановлением», — пообещал Старовойт.



1 сентября в Курской области украинский беспилотный летательный аппарат атаковал

атомград Курчатов. Беспилотник угодил в здание, никто не пострадал. Курская АЭС сообщила, что работает штатно.