Курская АЭС работает штатно. Удар по Курчатову не оказал влияния

Удар беспилотника по Курчатову 1 сентября не повлиял на работу Курской АЭС. Станция функционирует в штатном режиме, сообщается в её телеграм-канале.
Радиационный фон на АЭС и в её окрестностях — на уровне природного. Второй и третий энергоблоки станции работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Первый энергоблок находится в режиме эксплуатации «без генерации», четвёртый — в плановом ремонте с 18 августа 2023 года.
Напомним, утром 1 сентября атомград Курчатов (Курская область) атаковал украинский беспилотный летательный аппарат. Повреждено нежилое здание. Никто не пострадал.