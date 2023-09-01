Курская АЭС работает штатно. Удар по Курчатову не оказал влияния

Удар беспилотника по Курчатову 1 сентября не повлиял на работу Курской АЭС. Станция функционирует в штатном режиме, сообщается в её телеграм-канале.



Радиационный фон на АЭС и в её окрестностях — на уровне природного. Второй и третий энергоблоки станции работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Первый энергоблок находится в режиме эксплуатации «без генерации», четвёртый — в плановом ремонте с 18 августа 2023 года.

