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    Курская АЭС работает штатно. Удар по Курчатову не оказал влияния

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    Удар беспилотника по Курчатову 1 сентября не повлиял на работу Курской АЭС. Станция функционирует в штатном режиме, сообщается в её телеграм-канале.

    Радиационный фон на АЭС и в её окрестностях — на уровне природного. Второй и третий энергоблоки станции работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Первый энергоблок находится в режиме эксплуатации «без генерации», четвёртый — в плановом ремонте с 18 августа 2023 года.

    Напомним, утром 1 сентября атомград Курчатов (Курская область) атаковал украинский беспилотный летательный аппарат. Повреждено нежилое здание. Никто не пострадал.

    Город Курчатов основан в 1968 году, когда начали строить Курскую АЭС. Находится на берегу Курского водохранилища, которое используется для охлаждения АЭС, в 37 км западнее Курска и в 30 км восточнее Льгова. Назван в честь физика Игоря Курчатова. Население — около 40 тысяч человек.

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    Атака беспилотниковАтака БПЛАКурская область
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