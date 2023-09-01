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    Атомград Курчатов атаковал только один БПЛА, он угодил в нежилое здание

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    Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале рассказывает подробности о налёте БПЛА на атомград Курчатов утром 1 сентября. Беспилотный аппарат был один, а не два, как сообщалось ранее.

    По словам Старовойта, подтверждено попадание беспилотника в нежилое здание. Незначительные повреждения получил фасад. Люди не пострадали.

    «Падение второго БПЛА не подтверждено — пролёт первого беспилотника был ошибочно принят за ещё один», — пишет губернатор области.

    Город Курчатов основан в 1968 году, когда начали строить Курскую АЭС. Находится на берегу Курского водохранилища, которое используется для охлаждения АЭС, в 37 км западнее Курска и в 30 км восточнее Льгова. Назван в честь физика Игоря Курчатова. Население — около 40 тысяч человек.

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    Атака беспилотниковАтака БПЛАКурская область
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