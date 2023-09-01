Атомград Курчатов атаковал только один БПЛА, он угодил в нежилое здание

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале рассказывает подробности о налёте БПЛА на атомград Курчатов утром 1 сентября. Беспилотный аппарат был один, а не два, как сообщалось ранее.



По словам Старовойта, подтверждено попадание беспилотника в нежилое здание. Незначительные повреждения получил фасад. Люди не пострадали.



«Падение второго БПЛА не подтверждено — пролёт первого беспилотника был ошибочно принят за ещё один», — пишет губернатор области.



Город Курчатов основан в 1968 году, когда начали строить Курскую АЭС. Находится на берегу Курского водохранилища, которое используется для охлаждения АЭС, в 37 км западнее Курска и в 30 км восточнее Льгова. Назван в честь физика Игоря Курчатова. Население — около 40 тысяч человек.