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    Два автобуса не поделили дорогу на проспекте Ветеранов. В итоге один остался без стекол

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    Вечером 1 сентября в Петербурге на проспекте Ветеранов столкнулись два автобуса. Судя по сообщениям в соцсетях, один автобус задел второй, в результате чего у одного из них разбились все стекла, при этом осколки попали внутрь, осыпав находившихся там пассажиров. Инцидент произошел у перекрестка с проспектом Маршала Жукова.

    Фото: t.me/Megapolisonline
    Фото: t.me/Megapolisonline
    Фото: t.me/Megapolisonline
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    В комитете по транспорту Санкт-Петербурга «Фонтанке» сообщили, что пострадавших нет, обстоятельства произошедшего выясняются.

    Один из автобусов, выполняющих маршрут № 297, обслуживается компаний «Вест-Сервис». Второй, следующий по маршруту № 68, обслуживается перевозчиком «Домтрансавто».

    Редакция обратилась за комментарием в обе компании, на момент публикации ответ не поступил.

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    АвтобусыДТПДомтрансавтоВеста-сервис
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