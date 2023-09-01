Два автобуса не поделили дорогу на проспекте Ветеранов. В итоге один остался без стекол

Вечером 1 сентября в Петербурге на проспекте Ветеранов столкнулись два автобуса. Судя по сообщениям в соцсетях, один автобус задел второй, в результате чего у одного из них разбились все стекла, при этом осколки попали внутрь, осыпав находившихся там пассажиров. Инцидент произошел у перекрестка с проспектом Маршала Жукова.
В комитете по транспорту Санкт-Петербурга «Фонтанке» сообщили, что пострадавших нет, обстоятельства произошедшего выясняются.
Один из автобусов, выполняющих маршрут № 297, обслуживается компаний «Вест-Сервис». Второй, следующий по маршруту № 68, обслуживается перевозчиком «Домтрансавто».
Редакция обратилась за комментарием в обе компании, на момент публикации ответ не поступил.